Berlin (ots) -Zum Valentinstag 2026 erweitert die Fleurop AG ihre digitale Präsenz durch eine gezielte Kampagne mit namhaften Influencern und Influencerinnen. Ziel ist es, vor allem eine jüngere Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie Inspiration findet, und Fleurop zugleich als erste Adresse für hochwertige Blumen- und Geschenkzustellungen zu positionieren.Im Mittelpunkt der Kampagne stehen ausgewählte Content Creator, die Fleurop auf authentische Weise in ihren Alltag integrieren und ihre Communities mit inspirierenden Valentinstags-Ideen begeistern. Mit dabei ist auchIna Reni Alexandrow alias Peachy (peachyonthegram (https://www.instagram.com/p/DUfg9G1gjz8/)). Sie ist bekannt für ihre humorvollen Analysen des Generationen-Gefüges: In ihren Videos schlüpft sie pointiert in die Rollen von Gen X, Millennials, Gen Z und Gen Alpha. Fleurop nutzt dieses Markenzeichen, um zu zeigen: Auch wenn sich Sprache, Mode und Lebensstile über die Jahrzehnte drastisch verändert haben, bleibt die emotionale Wirkung eines handgebundenen Blumenstraußes eine Konstante."Peachy versteht es wie kaum eine andere, die feinen Unterschiede zwischen den Generationen herauszuarbeiten. Genau hier setzen wir an", so Carolina Balzereit, Head of Marketing bei Fleurop. "Seit über 115 Jahren begleitet Fleurop Menschen durch alle Lebensphasen. Die Kampagne zeigt auf charmante Weise: Blumen sind eine Sprache, die jede Generation versteht - egal ob Boomer oder Gen Alpha. Gleichzeitig machen wir erlebbar, wie moderne Markenkommunikation heute auffallen kann, nah an den Menschen, unterhaltsam und mit einem neuen Zugang zu den Emotionen, die Blumen transportieren"Blumen, die Geschichten erzählenOb romantische Überraschung für den Lieblingsmenschen, ein liebevolles Dankeschön oder ein Statement für Selflove: Die Kampagne setzt auf moderne Content-Formate wie Reels, Storytelling-Posts und interaktive Stories. Dabei stehen nicht nur klassische Valentinstags-Sträuße im Fokus, sondern auch kreative Geschenkideen und persönliche Botschaften. Fleurop unterstreicht damit: Der Valentinstag hat sich gewandelt. Er ist ein Anlass, all jenen eine Freude zu bereiten, die eine besondere Rolle im eigenen Leben spielen.Handwerk trifft digitale ReichweiteTrotz der Ausrichtung auf digitale Trends bleibt das Fundament von Fleurop das lokale Handwerk: Jeder Strauß wird von Partnerfloristinnen und -floristen vor Ort individuell gefertigt und persönlich übergeben. Die Kooperation mit Peachy unterstreicht diesen Anspruch: Hochwertige Floristik ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein moderner Begleiter für besondere Momente.Ergänzt wird die Kampagne durch Social Ads, Online-Marketing-Maßnahmen und saisonale Highlights im Fleurop-Onlineshop (http://www.fleurop.de).Über Fleurop:Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocals