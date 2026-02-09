Anzeige
WKN: 722713 | ISIN: US5949724083
Tradegate
09.02.26 | 16:22
109,15 Euro
-4,34 % -4,95
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
NASDAQ-100
XTB
09.02.2026 14:45 Uhr
Strategy Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder Vorsicht wegen Bitcoin-Abhängigkeit?

Die Strategy Aktie (ehemals MicroStrategy) steht erneut im Mittelpunkt der Börse. Das Unternehmen gilt als weltweit größter börsennotierter Bitcoin-Halter - und genau diese Strategie sorgte zuletzt für massive Kursschwankungen. Nach einem deutlichen Rückgang des Bitcoin-Preises unter 70.000 US-Dollar geriet auch die Aktie stark unter Druck.

Gleichzeitig treibt Strategy seine Bitcoin-Strategie konsequent weiter voran, baut die Bestände aus und setzt mit dem Vorzugsaktieninstrument STRC auf eine neue Form der Finanzierung. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Strategy Aktien zu kaufen - oder überwiegt das Risiko?

