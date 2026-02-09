Leipzig (ots) -Deutschland muss sich entscheiden: Weiter auf dem Weg des staatlichen Interventionismus und des wirtschaftlichen Niedergangs oder mutig im Vertrauen auf die Erneuerungskräfte des Marktes in die Zukunft. Die Macher der 1. Milei-Konferenz am 14. März 2026 legen sich fest und präsentieren einen konkreten Deregulierungskatalog, um endlich die die Säge an die Ketten der Bürger und Unternehmer zu legen.Brückenbau zwischen Denkern und PraktikernDie Konferenz fungiert als zentrale Plattform, um Wirtschaftsexperten, Wissenschaftler, Politiker und engagierte Netzwerker zu vereinen. Mit einem hochkarätigen Line-up, das von Prof. Dr. Stefan Kooths (Institut für Weltwirtschaft Kiel) und Carlos A. Gebauer (Hayek Gesellschaft), Dr. Barbara Kolm (Austrian Economics Center) über Reiner Holznagel (Bund der Steuerzahler), Michael Jäger (Europäischer Wirtschaftssenat) bis hin zu Politikern wie Thomas L. Kemmerich (Ministerpräsident a.D., Unternehmer), Dr. Klaus Wiener (MdB CDU), Martin Hagen (r21, FDP), Dr. Frauke Petry und Joana Cotar (beide Ex-MdB, Team Freiheit) reicht.Das Programm deckt die entscheidenden Zukunftsfragen ab: Deregulierungskonzepte für Wirtschaft und Rechtssystem, Währungswettbewerb, Sozialstaat und die Frage, wie eine freiheitliche Gesellschaft konkret aussehen kann.Ein Signal des Aufbruchs: Warum diese Konferenz unverzichtbar istDie MILEI-Konferenz ist mehr als eine bloße Diskussionsrunde; sie ist der Startschuss für eine gesellschaftliche Rückbesinnung auf Freiheit. Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu führenden Köpfen der "Österreichischen Schule" und Praktikern, die Deregulierung nicht nur fordern, sondern deren Umsetzung bereits planen. Es ist die Gelegenheit für alle, die "nicht länger verwalten, sondern selbst gestalten wollen".Als Vertreterin des Javier Milei Instituts und von Team Freiheit wird Dr. Frauke Petry zum überfälligen Abbau des aktuellen Sozialstaats sprechen. Sie sendet ein klares Signal an alle Mitstreiter und die Öffentlichkeit: "Deutschland benötigt nichts weniger als einen gesellschaftlichen Befreiungsschlag und eine Radikalkur in Politik und Verwaltung. In Leipzig treffen sich entschlossene Persönlichkeiten, um diesen Wandel vorzubereiten."Veranstaltungsdetails:- Datum: 14. März 2026- Ort: Globana Event Campus, Leipzig- Tickets & Programm: www.milei-institut.de/milei-konferenz-2026/Über das Javier-Milei-Institut: Das Institut entwickelt - inspiriert von den Reformen in Argentinien - konkrete Deregulierungsvorschläge zur Wiederbelebung von Subsidiarität, Marktwirtschaft und Freiheit in Europa. Team Freiheit strebt an, diese Leitlinien zukünftig in konkrete Politik umzusetzen.Pressekontakt:Team FreiheitDr. Frauke Petrypresse@antipartei.dewww.antipartei.deOriginal-Content von: Team Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181186/6213419