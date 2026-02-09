Düsseldorf (ots) -QUADRA energy und Kyon Energy vertiefen ihre Zusammenarbeit: Der erste eigene Stand-Alone-Batteriespeicher von Kyon Energy wird künftig von QUADRA energy optimiert und vermarktet. Das Projekt in Arnsberg stärkt die Integrated-Power-Strategie von TotalEnergies und leistet einen wichtigen Beitrag zur Flexibilität und Stabilität des deutschen Stromsystems.QUADRA energy, Deutschlands führender ganzheitlicher Energiemanager für erneuerbaren Strom, und Kyon Energy, einer der führenden Entwickler, EPCM-Dienstleister und Betreiber von Großbatteriespeichern, intensivieren ihre Zusammenarbeit. Anlässlich der E-world 2026 geben beide Unternehmen einen neuen Meilenstein ihrer Kooperation bekannt: QUADRA energy übernimmt die Optimierung und Vermarktung des ersten eigenen Stand-Alone-Batteriespeichers von Kyon Energy. Beide Unternehmen sind Teil des globalen Energiekonzerns TotalEnergies und setzen mit dem Projekt dessen Integrated-Power-Strategie konsequent um.Ziel von TotalEnergies ist der Aufbau nachhaltiger Wertschöpfung für die Energieversorgung der Zukunft. Der Konzern verbindet dabei erneuerbare Stromerzeugung aus Wind und Sonne mit Speicherlösungen zur Bereitstellung von Flexibilität, ergänzt um Gasversorgung mit LNG, flexible Stromproduktion aus CCGT-Kraftwerken sowie dem ganzheitlichen Energiemanagement von Produktion bis hin zum Abnehmer.Die neue Batteriegroßspeicheranlage im nordrhein-westfälischen Arnsberg markiert für Kyon Energy einen wichtigen strategischen Schritt: Erstmals betreibt das Unternehmen eine eigene Anlage und positioniert sich damit als Independent Flexibility Provider (IFP). Die Inbetriebnahme ist zugleich der Auftakt für den Aufbau einer eigenen Speicherinfrastruktur. Kyon Energy hat bereits mehr als 2,5 GW an Projekten zur Baureife gebracht, von denen sich aktuell mehr als 1 GW in der Umsetzung befinden.QUADRA energy bringt in die Kooperation seine umfassende Erfahrung in der Vermarktung Erneuerbarer Energien sowie seine Expertise im Betrieb und in der Bewirtschaftung von Batteriespeichern ein. "Das Projekt in Arnsberg ist ein wichtiger Baustein der Integrated-Power-Strategie von TotalEnergies in Deutschland", betont QUADRA energy-Geschäftsführer Dr. Thomas Krings. "Mit unserer Plattform Q.nect setzen wir den Batteriespeicher gezielt in allen relevanten Märkten ein - von der Regelenergie bis zu den Großhandelsmärkten. So stellen wir nicht nur einen wirtschaftlich optimalen Betrieb sicher, sondern leisten zugleich einen aktiven Beitrag zur Stabilisierung des deutschen Stromsystems. Batteriespeicher sind unverzichtbar, um Flexibilität bereitzustellen, Preisspitzen auszugleichen und die Integration Erneuerbarer Energien weiter voranzubringen." erläutert Dr. Krings die Unternehmensstrategie.Neben Stand-Alone-Speichern verfolgt QUADRA energy auch Anlagenkombinationen, etwa im Rahmen von Innovationsausschreibungen. "Hier sehen wir ein attraktives Wachstumsfeld für die kommenden Jahre", ergänzt Dr. Krings. "Die Vermarktung des ersten Stand-Alone-Speichers von Kyon Energy ist für uns ein herausragender Meilenstein", kommentiert Christian Karalis, Head of Sales & Origination bei QUADRA energy die Kooperation. "Der Speicher zeigt exemplarisch, wie wir durch intelligente Optimierung und marktnahe Steuerung den Wert für Betreiber maximieren können. Unsere langjährige Erfahrung in der Bewirtschaftung von Erneuerbaren Energien hilft uns dabei, optimale Erlöse zu erzielen und gleichzeitig das Energiesystem zu stabilisieren."Auch Kyon Energy betont "Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers in Arnsberg ist ein klares Signal für unsere zukünftige Rolle im Stromsystem", erklärt Florian Antwerpen, Geschäftsführer von Kyon Energy. "Wir gehen damit gemeinsam mit QUADRA energy den nächsten Schritt und übernehmen Verantwortung für den Betrieb eigener Anlagen. So können wir die Energiewende noch aktiver gestalten und die Flexibilität bereitstellen, die unser Stromsystem dringend benötigt."About QUADRA energyQUADRA energy ist führender ganzheitlicher Energiemanager für Erneuerbaren Strom in Deutschland - ein Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform Q.nect integriert QUADRA energy Erneuerbare Energien und Flexibilitäten wie Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als zuverlässiger Navigator der Energiewende digitalisiert das Unternehmen das Management der dezentralen und wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für eine sichere, verlässliche und nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto: Piloting Renewable Energies!Über Kyon EnergyKyon Energy ist ein führendes deutsches Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf große Batteriespeichersysteme konzentriert und neben der Projektierung auch als EPCM (Engineering, Procurement, Construction, and Management) und Betreiber der Anlagen agiert. Als Independent Flexibility Provider (IFP) trägt das Unternehmen mit mehr als 800 MW an Projekten in der Umsetzung maßgeblich zur Stabilisierung des deutschen Stromsystems bei. Mit 155 MW erfolgreich mit Partnern entwickelter und verkaufter Batteriespeichersysteme, über 2,5 GW genehmigter und baureifer Projekte und einer aktuellen Projektpipeline von über 7 GW ist Kyon Energy einer der Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen, welches im Januar 2024 von TotalEnergies übernommen wurde, hat einen besonderen Fokus in der Entwicklung und Optimierung von Multi-Use-Strategien, kombiniert mit einem tiefen Know-how in der Projektentwicklung und -verwaltung sowie der Regulierung von Batteriegroßspeichern. Durch seine Batteriespeichersysteme ist Kyon Energy ein Treiber der Energiewende und strebt eine Welt an, die von erneuerbarer, nachhaltiger und unabhängiger Energie angetrieben wird.Presseanfragen:QUADRA energy:Prof. Dr. Klaus Kocksk.kocks@cato-consultants.deTel: 0160 8134919Kyon Energy:Natalia Helbignatalia.helbig@kyon-energy.com+49 151 42035896Original-Content von: QUADRA Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54204/6213432