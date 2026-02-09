Zuwachs bei Aventus: Die AllgäuKapital Versicherungsmakler GmbH verstärkt ab sofort die Maklergruppe aus Frankfurt. Damit will das Unternehmen seine Präsenz in Süddeutschland stärken und außerdem seine Position im mittelständischen Gewerbe- und Firmenkundensegment ausbauen. Mit der AllgäuKapital Versicherungsmakler GmbH übernimmt die Aventus Maklergruppe einen regional etablierten Makler aus Kaufbeuren. Man wolle damit die Präsenz der Aventus Maklergruppe in Süddeutschland stärken und seine Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
