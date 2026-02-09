FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CONT.AMPEREX TECH. H HD 1 C7A0 CNE100006WS8
AB/FROM ONWARDS 09.02.2026 15:15 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CONT.AMPEREX TECH. H HD 1 C7A0 CNE100006WS8
AB/FROM ONWARDS 09.02.2026 15:15 CET
© 2026 Xetra Newsboard