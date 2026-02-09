Ismaning (ots) -Intervallfasten: Mit basischer Ernährung zum Energie-BoostEin neuer Leitfaden von Basica macht es leichtNach den hellbeleuchteten Festtagen wirkt der Januar schnell grau: kurze Tage, trübes Wetter, und oft haben wir das Gefühl, selbst nur im Energiesparmodus zu laufen. Gerade jetzt ist der richtige Moment für einen Reset! Zeit, neue Kraft zu tanken, den Stoffwechsel zu aktivieren und dem Körper frischen Schwung zu geben. Ein alltagstauglicher Weg dorthin ist das Intervallfasten. Diese Form des Fastens setzt auf klar begrenzte Essens- und Fastenzeiten und lässt sich deshalb gut in den Alltag integrieren - ganz ohne Dauerhunger oder zusätzlichen Stress. Viele berichten von mehr Leichtigkeit, besserer Konzentration und einem neuen Körpergefühl. Entscheidend für den Erfolg ist dabei nicht nur das "Wann", sondern auch das "Was": Eine überwiegend basische Ernährung kann die positiven Effekte des Intervallfastens sinnvoll unterstützen. Ergänzt durch ein hochwertiges Basenpräparat wie Basica bleibt der Stoffwechsel im Gleichgewicht, und der Körper kann optimal von der Fastenzeit profitieren.Wie funktioniert Intervallfasten?Intervallfasten zielt nicht primär auf Gewichtsverlust ab, auch wenn dieser Effekt für viele ein willkommener Nebeneffekt ist. Im Mittelpunkt steht vielmehr ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Körper. Während der Fastenphasen lernen wir oft ganz automatisch, Hunger und Sättigung besser wahrzunehmen. Intervallfasten ist eine Form der Stoffwechsel-Selbstfürsorge, die dem Körper in jeder Beziehung guttut.Beim Intervallfasten (auch intermittierendes Fasten) wird die Nahrungsaufnahme auf feste Zeitfenster begrenzt. In den Esspausen kann der Körper von der dauerhaften Verdauungsarbeit in einen Regenerationsmodus wechseln und verstärkt auf Energiereserven zurückgreifen, was Stoffwechsel, Energie und innere Balance unterstützen kann. Gängige Varianten sind die 16:8-Methode mit 16 Stunden Fasten pro Tag und die 5:2-Methode, bei der an zwei Tagen pro Woche nur sehr wenig gegessen wird. Der Vorteil: Der Stoffwechsel wird auf kontrollierte Weise aktiviert, die Zellregeneration unterstützt und das Körpergewicht kann positiv beeinflusst werden. Zudem ist Intervallfasten alltagstauglich, das nicht komplett auf Nahrung verzichtet werden muss.[Kommt häufig vor: die FastenkriseBei einer Ernährungsumstellung wie dem Intervallfasten kann es vorübergehend zu einer sogenannten Fastenkrise kommen. Durch das reduzierte Nahrungsangebot stellt der Körper auf Fettverbrennung um. Dabei werden Fettsäuren zu Ketosäuren abgebaut. Diese Ketosäuren führen zu einer leichten Übersäuerung - der sogenannten Fastenazidose. Typische Begleiterscheinungen können Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden, Müdigkeit oder leichte Übelkeit sein. Um Fastenkrisen abzumildern, ist es wichtig, ausreichend zu trinken, den Mineralstoffhaushalt im Blick zu behalten und dem Körper Ruhe zu gönnen.]Der neue Guide zum WohlfühlenDer neue Basica Leitfaden zum Intervallfasten liefert alles, was für eine erfolgreiche Umsetzung wichtig ist. Er erklärt die verschiedenen Fastenmethoden verständlich, bietet ein praktisches Intervallfasten-Tagebuch zur Selbstreflexion und enthält zahlreiche basische Rezepte für die Fastenzeit. Von wärmenden Gerichten wie gebackener Süßkartoffel bis hin zu schnellen Energiekugeln aus Mandel und Kokos: Die Rezepte zeigen, wie abwechslungsreich und genussvoll basische Küche sein kann - und lassen dabei genügend Raum für eigene Variationen.Intervallfasten & Basenbalance mit BasicaWährend des Intervallfastens ist eine überwiegend basische Ernährung besonders sinnvoll. Basisch verstoffwechselte Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Salate, Mineralwasser oder ungesüßte Tees helfen, den Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht zu halten. Denn beim Abbau von Fettreserven entstehen sogenannte Ketosäuren. Das sind Säuren, die den Säure-Basen-Haushalt belasten können.Basische Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Kalium unterstützen den Organismus dabei, diese Säure auszugleichen und einer Übersäuerung entgegenzuwirken. So bleibt der Stoffwechsel aktiv, das Gleichgewicht erhalten und das kann helfen, sich während der Fastenzeit wohler zu fühlen. Bewährt hat sich die tägliche Nahrungsergänzung mit den sorgfältig abgestimmten basischen Mineralstoffen und Spurenelementen von Basica (Apotheke).* Dank praktischer Darreichungsformen - von Pulver bis Tabletten - ist Basica ein idealer Begleiter für den Säure-Basen-Ausgleich während des Intervallfastens.Intervallfasten kann zum Sprungbrett in einen neuen Energiemodus werden. Wer es ausprobieren möchte, erhält Unterstützung durch den neuen Basica Leitfaden zum Intervallfasten, der Schritt für Schritt erklärt, wie der Einstieg gelingt - inklusive praktischer Tipps und Rezepte. Den kostenlosen Basica Intervallfasten-Guide gibt es in Ihrer Apotheke oder direkt zum Download unter https://www.basica.com/de/Basenfasten/Intervallfasten. Mehr Fasten-Tipps und Rezeptideen auch unter @basica_official.*Basica enthält Zink, das zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt sowie normalem Kohlehydrat- und Fettsäurestoffwechsel beiträgt. Magnesium reduziert Müdigkeit und Erschöpfung und erhält eine gesunde psychologische Funktion. Zusammen mit Kalzium trägt es zu einem normalen, energieliefernden Stoffwechsel bei. 