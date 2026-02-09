Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Dividendenwerte mit Qualität sind stark gefragt, wie das Wachstum des VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN NL0011683594/ WKN A2JAHJ) zeigt: Nachdem der ETF im Oktober 2024 ein Fondsvolumen von 1 Milliarde Euro erreicht hatte, ist er in etwas mehr als einem Jahr auf nunmehr über 6 Milliarden Euro angewachsen, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de