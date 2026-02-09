Der chinesische Robotaxi-Spezialist Pony.ai hat gemeinsam mit Toyota die Massenproduktion eines Robotaxis gestartet, das auf dem Elektro-SUV bZ4X basiert. Dieses Jahr sollen mehr als 1.000 Einheiten von dem Fahrzeug für die Flotte von Pony.ai produziert werden. Bei dem bZ4X handelt es sich um ein Modell, mit dem sich der Hybrid- und Brennstoffzellen-Pionier Toyota im Jahr 2022 in das Feld der Batterie-elektrischen Antriebe vorgewagt hat. Bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net