Dow Jones News
09.02.2026 15:51 Uhr
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Februar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Februar (vorläufige Fassung) 

=== 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis (11:55 Kapitalmarkttag) 
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q 
     PROGNOSE:   7,7% 
     3. Quartal:   7,7% 
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK, 11:00 HV) 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis 
  08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 
  11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q 
     PROGNOSE:   +0,8% gg Vq 
     3. Quartal:  +0,8% gg Vq 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vm 
     zuvor:    +0,6% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    +0,5% gg Vm 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   -0,1% gg Vm 
     zuvor:     k.A. 
*** 16:00 US/Lagerbestände November 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm 
     zuvor:    +0,3% gg Vm 
*** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
