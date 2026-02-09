© Foto: MidjourneyBeim IT-Infrastrukturunternehmen Kyndryl zeichnet sich ein Bilanzskandal ab. Eigentlich hätte der Konzern am Montag seine Quartalszahlen einreichen sollen. Kyndryl-Aktie: Horror-Crash zum Wochenauftakt Anlegerinnen und Anleger von Kyndryl Holdings stehen zum Wochenauftakt vor einem Scherbenhaufen. Der 2021 von Dow-Jones-Urgestein IBM abgespaltene IT-Infrastrukturdienstleister hat am Montag zwar wie angekündigt seine Quartalszahlen vorgelegt, aber die Einreichungsfrist seines Geschäftsberichtes bei der US-Aufsichtsbehörde SEC verpasst. Als Grund gibt das Unternehmen eine Überprüfung von Buchhaltungspraktiken an. Im Fokus sollen das Cash-Management, Offenlegungspflichten (insbesondere …Den vollständigen Artikel lesen
