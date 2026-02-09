In Japan hergestellte Recycling-Platten aus Textilien fördern Nachhaltigkeit im Einzelhandel

PANECO, eine von WORKSTUDIO Co., Ltd. (Tokio, Japan) entwickelte Plattform für Textilkreislaufwirtschaft und nachhaltige Materialien, wird auf der EuroShop 2026 in Düsseldorf vertreten sein.

Textile Recycling Board PANECO

Die Messebesucher der EuroShop sind auf der Suche nach nachhaltigen Werkstoffen, die in gewerblichen Räumen und Möbeln verwendet werden können. In ganz Europa und weltweit steigt die Nachfrage nach einem praxisorientierten Umstieg auf nachhaltige Materialien rapide an. Neben der Umweltverträglichkeit müssen die Materialien in diesem Umfeld skalierbar, zuverlässig und wirtschaftlich rentabel sein.

Als Antwort auf diese Marktnachfrage verarbeitet PANECO Textilabfälle zu hochwertigen Recyclingplatten und bietet so nachhaltige Lösungen für Gewerberäume und Möbel. Diese Werkstoffe sind auf reale Anwendungsbereiche wie Ladeneinrichtungen, Möbel, Einrichtungsgegenstände und Innenausstattungsmaterialien abgestimmt und überzeugen durch ihre Gestaltungsvielfalt und praktische Anwendbarkeit.

Im Unterschied zu herkömmlichen Recyclingverfahren ist PANECO als Materialplattform konzipiert, die eine zukünftige Skalierbarkeit ermöglicht. Die Plattformarchitektur soll eine stabile Versorgung, standardisierte Spezifikationen und eine langfristige Markteinführung unterstützen, damit zirkuläre Materialien über Pilotprojekte hinaus zu zuverlässigen Komponenten kommerzieller Lieferketten werden können.

Auf der EuroShop 2026 wird PANECO Ihnen die gesamte Entstehungsgeschichte seiner Textilrecyclingplatten vorstellen von der Beschaffung der Ausgangsstoffe über die Materialentwicklung bis hin zu konkreten Anwendungsbeispielen. Sie werden erfahren, wie zirkuläre Materialien in globale Handelsmärkte integriert werden können.

PANECO sucht strategische Vertriebspartner und Geschäftspartner im Ausland, insbesondere Unternehmen mit Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Innenausstattung, Möbel oder Baumaterialien.

Stand: WORKSTUDIO PANECO Halle 10 B29

https://www.euroshop-tradefair.com/vis/v1/en/exhprofiles/rVtEHoBkQCewcyg9uABVAA?ticket=76082205709009

Seite zur Anwerbung von Vertriebspartnern

https://paneco.tokyo/news/overseas-sales-agent-recruitment-from-textile-waste-to-endless-value/

PANECO-Website

https://paneco.tokyo/

Contacts:

WORKSTUDIO Co., Ltd.

PANECO Div.

EuroShop Team

E-Mail: euroshop2026@paneco.tokyo