GLASGOW (dpa-AFX) - Der Chef der Labour-Partei in Schottland, Anas Sarwar, hat seinen Parteifreund, Premierminister Keir Starmer, vor dem Hintergrund des Epstein-Skandals zum Rückritt aufgefordert.

"Die Führung in der Downing Street muss ausgetauscht werden", sagte Sarwar bei einer Pressekonferenz in Glasgow. "Es gab zu viele Fehler." Starmer sei "ein anständiger Mann", räumte Sarwar ein. Es gebe gute Bemühungen, diese würden aber untergehen. "Deshalb kann es nicht so weitergehen", sagte der Politiker, der bei der Regionalwahl in Schottland im Mai darauf hofft, die regierende Unabhängigkeitspartei SNP abzulösen.

Der schottische Labour-Chef ist bislang der ranghöchste Parteifreund Starmers, der dem Premier die Unterstützung entzieht./cmy/DP/jha