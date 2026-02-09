31 Prozent Umsatzanstieg, 8,5 Prozent Ergebnismarge - und das mit einem Produkt für den Einzelhandel? Diese SDAX-Aktie entwickelt schon seit Wochen ein ungewöhnliches Momentum. Wenn ein eher kleiner SDAX-Wert von gleich acht Analysten beobachtet wird und diese acht auch noch alle zum Kaufen raten, dann muss etwas ran sein an der Börsenstory. Obwohl - oder gerade, weil - es um Kinderspielzeug geht. Bei Tonies kommt hinzu, dass das Unternehmen erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
