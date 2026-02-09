Anzeige
Mehr »
Montag, 09.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
09.02.2026 16:21 Uhr
331 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Wenig verändert - KI-Skepsis dämpft Kauflaune

DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - KI-Skepsis dämpft Kauflaune

DOW JONES--Die US-Börsen starten wenig verändert in die neue Woche. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,3 Prozent auf 49.969 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,1 Prozent. Nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag kommt es zu kleineren Gewinnmitnahmen. Ermutigende Daten zur Verbraucherstimmung in den USA hatten den Dow-Jones-Index zum Ausklang der vergangenen Woche erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Im Hintergrund schwelten jedoch weiter Befürchtungen, dass sich viele Unternehmen mit ihren hohen Investitionen in KI-Projekte übernehmen könnten, heißt es.

Am Montag ist die Nachrichtenlage eher dünn. Weder stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, noch sind Quartalszahlen bedeutender Unternehmen angekündigt. Im Wochenverlauf wird jedoch die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar nachgeholt. Auch Verbraucherpreisdaten sind angekündigt.

Politisch gilt das Interesse dem Wahlsieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Japan. Die Ministerpräsidentin gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik. Am Anleihemarkt fielen die Kurse japanischer Anleihen mit der Aussicht auf eine wachsende Staatsverschuldung, die Marktzinsen stiegen. Dies wiederum ließ die japanische Landeswährung Yen vor allem zum Dollar aufwerten. Der Dollar-Index sinkt um 0,8 Prozent.

Der schwächere Dollar stützt den Goldpreis, der um 1,3 Prozent steigt. Der Ölpreis tendiert etwas leichter, belastet von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Am US-Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,22 Prozent.

Unter den Einzelwerten sacken die Aktien von Hims & Hers Health Handel um 28 Prozent ab. Das Unternehmen will nun doch keine Nachahmerversion der Abnehmpille von Novo Nordisk anbieten.

Der Kurs des Einzelhändlers Kroger steigt um 6,3 Prozent. Das Unternehmen will mit Greg Foran ein ehemaliges Mitglied der Unternehmensführung seines wichtigsten Wettbewerbers Walmart zum neuen CEO machen.

Um 4 Prozent nach oben geht es mit Eli Lilly. Der Pharmakonzern übernimmt das auf Gentherapie spezialisierte Biotech-Unternehmen Orna Therapeutics für bis zu 2,4 Milliarden Dollar.

Micron fallen um 5,3 Prozent. Die wichtigste Wettbewerberin des Chipkonzerns, die südkoreanische Samsung Electronics, wird einem Bericht zufolge gegen Ende des Monats mit der Massenherstellung ihres neuen High-Bandwidth-Memory-Chips HBM4 beginnen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          49.969,08    -0,3%  -146,59     +4,3% 
S&P-500         6.930,58    -0,0%   -1,72     +1,3% 
NASDAQ Comp       23.045,17    +0,1%   13,96     -0,9% 
NASDAQ 100       25.028,00    -0,2%   -47,77     -0,7% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 17:58 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1910    +0,8%   1,1815     1,1812  +0,6% 
EUR/JPY          185,40    -0,3%   186,00     185,57  +1,0% 
EUR/CHF          0,9148    -0,3%   0,9173     0,9165  -1,5% 
EUR/GBP          0,8732    +0,5%   0,8685     0,8683  -0,4% 
USD/JPY          155,66    -1,1%   157,42     157,10  +0,4% 
GBP/USD          1,3640    +0,3%   1,3604     1,3604  +1,0% 
USD/CNY          6,9394    -0,1%   6,9498     6,9504  -1,1% 
USD/CNH          6,9167    -0,2%   6,9296     6,9309  -0,7% 
AUS/USD          0,7075    +0,8%   0,7017     0,7013  +5,2% 
Bitcoin/USD       69.396,50    -2,3% 71.039,80   69.781,65 -19,9% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,37    63,55   -0,3%     -0,18 +10,5% 
Brent/ICE          67,90    68,05   -0,2%     -0,15 +11,8% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.027,25   4.965,05   +1,3%     62,20 +14,9% 
Silber           80,92    77,90   +3,9%      3,02  +9,3% 
Platin          1.784,16   1.769,81   +0,8%     14,35  +0,9% 
Kupfer            5,90     5,88   +0,3%      0,02  +3,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.