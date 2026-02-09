© Foto: Travis Ball - Sipa USABitcoin rutscht erneut unter 70.000 US-Dollar. Trotz starker ETF-Zuflüsse bleibt die Nervosität hoch, die Volatilität explodiert. Doch einer der prominentesten HODLer zeigt sich unbeeindruckt von dem Crash.Für Strategy-CEO und Bitcoin-Überzeugungstäter Michael Saylor sind die "Bitcoin-Regeln" eigentlich klar: "1. Kaufe Bitcoin und 2. Verkaufe Bitcoin nicht". Mit Durchhalteparolen wie diesen heizt der 61-Jährige während des aktuellen Krypto-Ausverkaufs seinen Followern auf X ein. Bloß die Ruhe bewahren, lautet die Devise. "Volatiltät ist Satoshis Geschenk für die Gläubigen", lautet ein anderer Post. Bitcoin ist zum Wochenauftakt erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar gerutscht. Nach …Den vollständigen Artikel lesen
