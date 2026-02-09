Die letzten Wochen in Deutschland glichen einem Winter Wonderland. Schneeweiße Landschaften, bitterkalte Nächte - ein Winter, wie er im Buche steht. Doch so schön es ist, man braucht eine Heizung. Man braucht Gas. Und genau hier läuten jetzt die Alarmglocken.Was nach einer idyllischen Postkartenansicht aussieht, entwickelt sich hinter den Kulissen zu einem handfesten Problem für die deutsche Wirtschaft. Denn die deutschen Gasspeicherstände sind bereits unter die kritische 30 Prozent-Marke gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
