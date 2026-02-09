Apple steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung mehrerer neuer Produkte. Einem Medienbericht zufolge soll das Unternehmen in den kommenden Wochen mindestens drei Produktreihen aktualisieren. Apple plant zwei neue iPad-Modelle, aber auch ein neues iPhone und mehrere neue Macs. Das schreibt zumindest der treffsichere Bloomberg-Analyst Mark Gurman in seinem Power-on-Newsletter. Demnach soll die 12. Generation des Standard-iPads den A18-Chip aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
