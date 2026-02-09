Zum Wochenauftakt hat die AKTIONÄR-Empfehlung Nordic American Tankers eine gute Nachricht verkündet: Dem Unternehmen, das eine Flotte von Suezmax-Tankern betreibt, ist der Verkauf eines älteren Schiffs für einen zweistelligen Millionenbetrag gelungen. Der Erlös fließt vollständig in die Unternehmenskasse. Diese Details zum Millionendeal sind jetzt spannend.Konkret teilte Nordic American Tankers (NAT) mit, dass ein 2003 gebauter Suezmax-Tanker für 25 Millionen Dollar verkauft wurde. Besonders bullisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
