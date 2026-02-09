© Foto: Valerie Plesch - dpaLaut Christopher Wood, dem Autor der Jefferies-Studie Greed and Fear, könnte sich das KI-Zeitalter strukturell eher als disinflationär denn als inflationär erweisen. Diese Ansicht steht im Widerspruch zu einem Großteil der heutigen Marktanalysen. Woods Argumentation beruht weniger auf Begeisterung als vielmehr auf ökonomischen Mechanismen. Anders als frühere Automatisierungswellen, die vor allem die Warenpreise senkten, birgt KI das Potenzial, den Dienstleistungssektor zu belasten, wo die Inflation am hartnäckigsten geblieben ist. Indem KI in einer Vielzahl von Bürotätigkeiten - von der Softwareentwicklung über die Rechtsprüfung und Logistik bis hin zum Kundenservice - Kapital durch Arbeit …Den vollständigen Artikel lesen
