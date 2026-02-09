Die US-Börsen haben am Freitag deutlich fester geschlossen. Sie profitierten dabei von der wieder gestiegenen Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. Zugleich wurden die reduzierten Kurse von Schnäppchenjägern für Käufe genutzt. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 2,47 % bei 50.115 Punkten und übersprang damit erstmal die Marke von 50.000 Punkten. Der S&P 500 (+1,97 % auf 6.932 Punkte) und der Technologieindex Nasdaq 100 (+2,15 % auf 25.075 Punkte) verbesserten sich ebenfalls deutlich. Bei den Einzelwerten stand Amazon im Fokus. Der Konzern hatte bei der Vorlage seiner Quartalzahlen am Vortag erhöhte KI-Investitionen angekündigt, worauf die Aktie am Freitag mit einem Minus von 5,6 % schloss. Der Dax setzte heute Morgen seine Kurserholung von Freitag fort und eröffnete mit einem Plus von 0,56 % bei 24.860 Punkten. Der deutsche Leitindex nimmt damit wieder Kurs auf die Marke von 25.000 Punkten.







