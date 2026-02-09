© Foto: Leon Kuegeler - PHOTOTHEKSeit ihrem Höchststand im vergangenen Sommer hat die Aktie von DAX-Neuling Scout24 fast 40 Prozent eingebüßt. Zu Unrecht, wie die Analysten der UBS finden. Sie sehen in dem Portalanbieter einen "klaren KI-Anführer".Der jüngste Kursrückgang bei Scout24 infolge der KI-Debatte erscheint aus Sicht der UBS überzogen. Die Analysten haben die Aktie von Neutral auf Buy hochgestuft und sehen den Betreiber von ImmoScout24 als klaren Qualitätsführer im europäischen Online-Kleinanzeigenmarkt. Besonders die starke Position im Immobiliensegment schütze das Geschäftsmodell besser vor einer möglichen Disruption durch KI-Anwendungen als bei vielen Wettbewerbern. Die Scout24-Aktie hatte es in den vergangenen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE