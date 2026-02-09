Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkte am Freitag ist der Dow Jones zum Wochenstart kurzzeitig wieder unter die runde Marke gefallen. Im Anschluss führten die Bullen den US-Leitindex jedoch erneut auf ein neues Rekordhoch. Auch der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 starten mit Aufschlägen in die neue Handelswoche."Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber stets in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
