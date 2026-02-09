Original-Research: Exasol AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Exasol AG Unternehmen: Exasol AG ISIN: DE000A0LR9G9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.02.2026 Kursziel: 3,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

HIT-Feedback & FY-Zahlen: Ende der Übergangsphase in Sicht



Exasol hat kürzlich vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr berichtet. Außerdem stellte CFO Jan-Dirk Henrich die Unternehmensstrategie auf den 15. Hamburger Investorentagen vor.



[Tabelle]



Neugeschäft für H1/26 erwartet: Im üblicherweise starken vierten Quartal konnte der ARR nicht nennenswert gesteigert werden (Q4/25p: 39,1 Mio. EUR; Q3/25: 39,0 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung des schwachen US-Dollars, liegt der ARR mit 38,4 Mio. EUR (-9,2% yoy) nochmals unter den unterjährig zu konstanten Wechselkursen berichteten Werten. Insbesondere das grundsätzlich stärker wachsende Geschäft mit Fokuskunden stagnierte, nachdem mehrere fortgeschrittene Verträge nicht mehr im vierten Quartal abgeschlossen wurden. Hier werden sowohl die Gewinnung mehrerer Neukunden aus der Finanzbranche als auch der Ausbau des Geschäfts mit einem größeren Bestandskunden mit einem Mehrbedarf an Datenkapazität für das erste Halbjahr erwartet.



Hardware-Geschäft stützt Erlösniveau: Der wiederkehrende Umsatz lag mit 9,2 Mio. EUR leicht unter den Erwartungen, wurde jedoch durch ein erneut starkes sonstiges Geschäft mit dem Verkauf von Hardware kompensiert. Vor dem Hintergrund des ARR-Niveaus von 38,4 Mio. EUR sowie eines für 2026 erwarteten geringeren sonstigen Hardware-Umsatzes, der 2025 dank eines Großprojekts außergewöhnlich stark war, stellt der Vorstand für das aktuelle Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Ergebnisseitig überzeugte Exasol mit einem EBITDA von 4,1 Mio. EUR (+105% yoy) und übertraf damit die im Oktober 2025 präzisierte Guidance von 3,5-4,0 Mio. EUR (zuvor: 3,0-4,0 Mio. EUR). Die Personalkosten als wesentliche Kostenposition wurden weiter reduziert und beliefen sich 2025 auf 24,0 Mio. EUR (2024: 26,4 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des niedrigeren erwarteten Umsatzniveaus wird für 2026 erneut die Spanne von 3,0 bis 4,0 Mio. EUR avisiert.



Profiteur von KI und Datenschutz: Auf den Hamburger Investorentagen erläuterte CFO Jan-Dirk Henrich die aussichtsreiche Positionierung des Unternehmens. So profitiert Exasol bei dem zunehmend bedeutenden Thema Sovereign AI von seinen zwei Kernstärken. Dies ist zum einen die Rolle als deutsches Unternehmen mit Fokus auf selbst gemanagte Infrastruktur und zusätzlich die Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit der Software bei parallelen Anfragen, um den Anforderungen agentenbasierter AI-Anwendungen gerecht zu werden. Im Jahr 2025 wurden hierfür weitere technologische Grundlagen geschaffen, u. a. mit dem MCP-Server zur Interaktion von AI-Agents mit Exasol-Datenbanken, um davon operativ noch stärker zu profitieren.



Fazit: Während die finanzielle Entwicklung in 2026 aufgrund des bisherigen ARR Rückgangs sowie des weiteren Churns in den Nicht-Fokusbranchen verhalten ausfallen dürfte, sehen wir das Unternehmen weiterhin als gut positioniert, um ab 2026 ARR- und ab 2027 Umsatzwachstum vorzuweisen und bestätigen somit die Kaufempfehlung und das Kursziel.







