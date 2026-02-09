EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/publikationen/halbjahresfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/en/publications/semi-annual-financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2273644 09.02.2026 CET/CEST
