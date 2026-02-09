© Foto: UnsplashDie USA wollen mehr Chips aus Taiwan holen, doch Taipeh bremst. Die Regierung erklärt, warum eine massive Verlagerung scheitert und wo sie dennoch kooperiert.Taiwan weist Forderungen aus den USA nach einer massiven Verlagerung der Chipproduktion entschieden zurück. 40 Prozent der heimischen Halbleiterkapazität in die Vereinigten Staaten zu verlegen sei unmöglich. Das sagte Taiwans Vizepremierministerin und Chefunterhändlerin für Zölle, Cheng Li-chiun, in einem Interview mit dem Fernsehsender CTS. Das Gespräch wurde am Sonntagabend ausgestrahlt. "Ich habe den Vereinigten Staaten gegenüber sehr deutlich gemacht, dass dies unmöglich ist", sagte Cheng mit Blick auf das von Washington ins Spiel …Den vollständigen Artikel lesen
