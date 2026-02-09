Der chinesische Elektroautobauer Nio hat einen historischen Meilenstein erreicht. Während der Konkurrent BYD derzeit mit Absatzschwierigkeiten kämpft, stellt der Herausforderer überraschend schwarze Zahlen in Aussicht. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kursanstieg auf die positive Entwicklung.Strategiewechsel zeigt WirkungJahrelang wies die Bilanz hohe Verluste aus, doch nun scheint die operative Wende gelungen zu sein. Dank der starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de