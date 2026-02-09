FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Freitag gestartete Erholung hat den Dax wieder über 25.000 Punkte katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse und ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten für Zuversicht auch an den europäischen Aktienmärkten.

Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 25.014,87 Punkten aus dem Tag. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,96 Prozent auf 31.965,87 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,01 Prozent auf 6.059,01 Zähler vor. In der Schweiz und Großbritannien legten die wichtigsten Indizes nur leicht zu. In den USA setzte der Dow Jones Industrial seine Rekordrally über 50.000 Punkte fort und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten zum europäischen Börsenschluss zu./ck/he

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145