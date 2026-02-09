Der Wettkampf der Banken um Sparkunden nimmt wieder Fahrt auf. Im Fokus stehen jetzt vor allem Festgeldkonten. Eine deutsche Bank legt hier jetzt richtig was drauf - und bietet auch noch eine doppelte Einlagensicherung. Wer sein Geld immer noch auf einem niedrig verzinsten Tagesgeldkonto bei der Hausbank deponiert oder gar völlig unverzinst auf dem Girokonto herumliegen hat, sollte sich jetzt sputen: Denn obwohl die Europäische Zentralbank den Leitzins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE