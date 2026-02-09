Align Partners verweist auf die anhaltende Unterbewertung von DBI (0,40x bereinigtes Kurs-Buchwert-Verhältnis) trotz branchenführender Rentabilität und identifiziert ineffiziente Kapitalallokation und Governance-Probleme als Hauptursachen

Align Partners nennt Maßnahmen zur Steigerung der Kapitaleffizienz und zur Governance-Normalisierung; fordert einen überarbeiteten "Value-up"-Plan und eine formelle Antwort des Board bis zum 6. März 2026

Zu den Vorschlägen gehören die Ernennung von zwei unabhängigen Directors durch separate Wahl und die Wiedereinsetzung des Internal Transaction Committee

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär der DB Insurance Co., Ltd. (KRX:005830) ("DBI" oder das "Unternehmen"), der 1,9 der Anteile hält, hat sich in einem öffentlichen Aktionärsbrief an das Board of Directors von DBI gewandt, um eine Stärkung der Kapitalallokationspolitik und der Governance-Aufsicht zu fordern. Außerdem hat Align Partners formelle Aktionärsanträge für die Jahreshauptversammlung 2026 (Annual General Meeting, "AGM") eingereicht.

Trotz der soliden Fundamentaldaten von DBI einschließlich einer Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) von 16,1 und einer K-ICS-Quote von 226 - wird das Unternehmen mit einem bereinigten Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,40 gehandelt, was einem massiven Abschlag von 60 gegenüber seinem Gesamtkapital gemäß IFRS 17 entspricht. Align Partners hat eine ineffiziente Kapitalallokation und eine unzureichende unabhängige Governance-Aufsicht als Hauptursachen für diese anhaltende Unterbewertung ausgemacht.

In dem Aktionärsbrief wird ausgeführt, dass die Kapitalrendite (Return on Required Capital, ROR) von DBI mit 21,2 deutlich unter dem Niveau inländischer und internationaler Wettbewerber liegt, was auf die historische Fokussierung auf Umsatzwachstum statt auf risikobereinigte Rentabilität zurückzuführen ist. Dies wird durch eine passive Ausschüttungspolitik und strukturelle Interessenkonflikte noch verstärkt. Vor allem der Anteil der kontrollierenden Familie von 47,8 an DB Inc. im Vergleich zu 20,9 an DBI schafft Anreize, Gewinne durch margenstarke konzerninterne IT-Verträge und Markenlizenzgebühren zu verschieben. Außerdem wird die kürzlich erfolgte Übertragung eigener Aktien an einen Mitarbeiter-Sozialfonds als Manöver zur "Wiederbelebung" der Stimmrechte zugunsten der kontrollierenden Aktionäre betrachtet.

Um diese Missstände zu beseitigen, schlägt Align Partners in seinem Schreiben acht strategische Maßnahmen vor, unter anderem die Umstellung auf ein ROR-basiertes Management, die Implementierung einer Kapitalpolitik mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von 50 und die sofortige Einziehung des eigenen Aktienbestands von 12,6 %. Darüber hinaus werden die Einstellung unfairer konzerninterner Transaktionen, die Umstellung auf ein gemeinsames Markenrechtsmodell sowie institutionelle Reformen wie die Trennung der Funktionen des CEO und des Board Chair gefordert. Eine formelle Antwort und ein aktualisierter "Value-up"-Plan werden bis zum 6. März 2026 erwartet.

Zudem hat Align Partners die folgenden Aktionärsanträge zur Abstimmung auf der Hauptversammlung 2026 eingereicht:

Wahl von zwei unabhängigen Directors (Mitglieder des Audit Committee).

Änderungsantrag zur Wiedereinsetzung eines internen Transaction Committee, das ausschließlich aus externen Directors besteht.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte (Brief/Vorschlag). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an dbi_valueup@alignpartnerscap.com.

Align Partners Capital Management Inc. ist eine Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf Korea liegt. Unter der Leitung von CEO Changhwan Lee nutzt Align Partners seine Expertise in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking, um mit Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und Ineffizienzen in der Unternehmensführung sowie den "Korea-Discount" zu beseitigen.

https://www.alignpartnerscap.com/en/

