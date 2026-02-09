PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt zugelegt und vom fortgesetzten Rekordlauf an der New Yorker Wall Street profitiert. Außerdem sorgten satte Gewinne an der japanischen Börse für gute Stimmung. Dort errang unter Führung der nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi Japan Regierungspartei, die Liberaldemokratische Partei, einen überragenden Wahlsieg, der ihr enorme Macht verleiht.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Montag um 1,01 Prozent auf 6.059,01 Zähler. Außerhalb der Euroregion legten der schweizerische SMI um 0,11 Prozent auf 13.517,73 Punkte und der britische Leitindex FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 10.386,23 Punkte zu.

Wichtige Konjunkturdaten stehen erst im Verlauf der Woche auf der Agenda und kommen dann vor allem aus den Vereinigten Staaten. In Europa geht der Blick insbesondere in Richtung der Unternehmen, denn von dort wird eine Flut von Quartalszahlen und Ausblicken auf das angelaufene Jahr erwartet./ck/he

