Vaduz (ots) -
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 9. Februar 2026, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen:
- Ehemalige Regierungsrätin Dominique Hasler: Komturkreuz
- Ehemaliger Leitender Staatsanwalt Dr. Robert Wallner: Komturkreuz
Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen.
Pressekontakt:
Medienstelle des Fürstenhauses von Liechtenstein
Schloss Vaduz
9490 Vaduz
Telefon +423 238 12 50
E-Mail: medien@fuerstenhaus.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938353
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 9. Februar 2026, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen:
- Ehemalige Regierungsrätin Dominique Hasler: Komturkreuz
- Ehemaliger Leitender Staatsanwalt Dr. Robert Wallner: Komturkreuz
Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen.
Pressekontakt:
Medienstelle des Fürstenhauses von Liechtenstein
Schloss Vaduz
9490 Vaduz
Telefon +423 238 12 50
E-Mail: medien@fuerstenhaus.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938353
© 2026 news aktuell-CH