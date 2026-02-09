The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.02.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2026



ISIN Name

CA84841L4073 SPHERE 3D CORP.

CA89778A1003 TRUBAR INC.

US15677J1088 DAYFORCE INC.

US4315711089 HILLENBRAND IND.





