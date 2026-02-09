Die BTC-Holding Strategy steht angesichts des Abverkaufs im Krypto-Space enorm unter Druck. Dennoch hat das Unternehmen unter der Leitung von Michael Saylor überraschenderweise erneut Bitcoins gekauft. Neue Käufe Die Bitcoin-Holding Strategy hat den Abverkauf bei der Kryptowährung in der vergangenen Woche genutzt und neue Investitionen getätigt. Konkret erwarb das Unternehmen 1.142 BTC zu einem Durchschnittswert von 78.815 US$, was einem Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
