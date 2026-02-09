Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTCQX: KCCFF) ("Kutcho Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, das VMS-Explorationspotenzial in Bezirksgröße auf seinem in der Machbarkeitsphase befindlichen hochgradigen Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt (das "Projekt") im Nordwesten von British Columbia hervorzuheben.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, erklärte: "Während wir unsere Möglichkeiten bewerten und die Ziele für das kommende Jahr festlegen, haben wir eine klare Initiative - einen definitiven Fokus auf die Exploration mit dem Ziel, die Größe der aktuellen Ressource zu verdoppeln -, was möglicherweise einen erheblichen Mehrwert schafft und die Lebensdauer der Mine verlängert, während wir uns einer Bauentscheidung nähern. Das Projekt Kutcho bietet ein Potenzial in Bezirksgröße mit über 10 regionalen und nahegelegenen Ressourcenzielen, die unsere Initiative einer signifikanten Ressourcenerweiterung erfüllen oder übertreffen könnten."

Die aktuellen Ressourcenlinsen des Projekts Kutcho enthalten über 1 Milliarde Pfund Kupferäquivalent in der Kategorie M&I (nachgewiesen und angedeutet) - mit dem Potenzial, vermutete Ressourcen in einen erheblichen Wert und eine verlängerte Lebensdauer der Mine umzuwandeln.

- Die nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 22,8 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 % CuÄqR, wobei die bekannten vermuteten Ressourcen schätzungsweise 13 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,62 % CuÄqR1umfassen.

- Drei Viertel der vermuteten Ressourcen befinden sich in der Lagerstätte Sumac (9,1 Mio. Tonnen mit 1,49 % CuÄqR), wobei etwa 3 Mio. Tonnen einen Gehalt von etwa 2 % CuÄqR aufweisen (ähnlich wie die untertägige Hauptreserve mit 2,24 % CuÄqR)1.

- Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Minenentwurf im Rahmen der Machbarkeitsstudie im Jahr 2021 wäre der Zugang zu den vermuteten Ressourcen in der Lagerstätte Sumac und anderen vermuteten Ressourcenblöcken am Rande der Lagerstätte Esso eine kostengünstige Ergänzung des Projekts, sofern diese in eine höhere Ressourcenkonfidenz umgewandelt und das Material durch geeignete Studien als wirtschaftlich abbaubar nachgewiesen würden.

- Abbildung 1 zeigt die Verteilung der bekannten Mineralressourcen in einer isometrischen Ansicht.

Abbildung 1: Isometrische Ansicht der Beziehung der bekannten Mineralressourcen zueinander

Mehrere regionale und ressourcennahe Explorationsziele2 wurden durch geologische, geochemische und geophysikalische Parameter definiert und begrenzt. Potenzielle neue Entdeckungen freigelegt:

- Über 10 nicht überprüfte ZTEM-Ziele mit hoher Leitfähigkeit, die mit einer ausreichend großen Grundfläche definiert sind, um potenziell bedeutende Mineralisierungsmengen zu beherbergen.

- Der Zeithorizont Kutcho beherbergt die drei Ressourcenlinsen und enthält mehrere noch zu erkundende ZTEM-Zonen mit hoher Leitfähigkeit, die sich über 12 km erstrecken, darunter Esso West, The Gap, Hamburger und Jack.

- Zusätzliche parallele und gefaltete wiederholte VMS-Zielzeithorizonte erstrecken sich jeweils über 20 km Streichlänge und enthalten mehrere ZTEM-Anomalien mit hoher Leitfähigkeit, die weitere Entdeckungsmöglichkeiten bieten, darunter Jenn, Mother, Far East, Kris, Bow, Sumac Ridge und Josh Creek.

Geologischer VMS-Rahmen von Kutcho

Die VMS-Linsen sind in bimodalen vulkanischen und vulkanoklastischen Gesteinen des Komplexes Kutcho beherbergt. Der Komplex Kutcho und die überlagernden Sedimentgesteine bilden eine nach Norden einfallende Abfolge, die in der Mitte des Jura einer Kontraktionsverformung unterzogen wurde, wodurch eine Reihe von flach nach Westen abtauchenden Falten und nach Norden einfallenden Aufschiebungen entstand. Dieser Prozess hat zu wiederholten Horizonten mit potenzieller VMS-Mineralisierung innerhalb des Claim-Gebiets geführt. Abbildung 2 zeigt schematisch die bekannte VMS-Ressourcenmineralisierung und die interpretierten Faltenwiederholungen.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des geologischen Rahmens der bekannten VMS-Mineralisierung und der Faltenwiederholungen.

Bezirksweites Explorationspotenzial durch neue Zielerstellungsmethoden - regionale und nahegelegene Ressourcenziele

Mira Geoscience wurde von dem Unternehmen in den Jahren 2024-2025 beauftragt, alle aktuellen Explorationsdaten zum Kupferprojekt Kutcho zu nutzen, um die Informationen zur Bohrzielerstellung zu verbessern und potenzielle neue Ziele hervorzuheben. Mira Geoscience nutzte alle verfügbaren Informationen, einschließlich Oberflächenkartierungsdaten, Bohrungen, Bodengeochemie, seismische Daten, Topografie sowie Daten aus luftgestützten ZTEM-3, VTEM-4 und magnetischen Untersuchungen. Die Arbeiten begannen in Gebieten mit der höchsten Datendichte in der Umgebung bekannter Mineralressourcen, wo es möglich war, die Zielerstellungsmethode zu trainieren und zu verifizieren.

Die Zielerstellungsmethode erforderte von Mira Geoscience die Definition geologischer Domänen mit konsistenten Magnetik- und Leitfähigkeitsparametern. Die Lage im Hangenden einer der Domänen entspricht dem bekannten Mineralisierungsereignishorizont - dem Zeithorizont Kutcho. Es wurden Karten der elektrischen Leitfähigkeit3 auf dem ebenen Zeithorizont Kutcho erstellt, die mit der bekannten Mineralisierung korrelieren. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden durch verschiedene unabhängige Mittel bestätigt und zeigen, dass mit dieser Methode die Lage der Lagerstätte Esso vorhergesagt werden konnte, die mit einer Tiefe von 350 bis 650 m die tiefste bekannte Mineralisierung ist.

Bei der ZTEM-Untersuchung des Zeithorizonts Kutcho wurden zusätzliche Zonen mit einer Leitfähigkeit auf Ressourcenniveau identifiziert, die noch erkundet werden müssen.

Abbildung 3: Isometrische Ansicht der eingeschränkten Inversion der ZTEM-Leitfähigkeit, die den interpretierten Mineralereignishorizont kreuzt.

Regionale Ziele

Der nahezu ebene Zeithorizont Kutcho erstreckt sich über 12 km in Streichrichtung und umfasst vier interessante Zielgebiete namens Esso West, The Gap, Hamburger und Jack. Die Explorationsprogramme für diese Gebiete werden in kommenden Pressemitteilungen nach Fertigstellung der Programme vorgestellt.

Innerhalb des Konzessionsgebiets Kutcho gibt es zwei weitere geologische Domänen, die als gefaltete Wiederholungen des Zeithorizonts Kutcho interpretiert werden. Jeder der gefalteten Wiederholungshorizonte erstreckt sich über mehr als 20 km in Streichrichtung und enthält mehrere Gebiete mit hoher Leitfähigkeit, die noch nicht erkundet wurden. Die weiter fortgeschrittenen regionalen Ziele sind Jenn, Mother, Far East, Jack und Kris. Weitere, noch nicht näher beschriebene Ziele sind Sumac Ridge, Bow und Josh Creek.

- Jack

Jack ist ein wenig erforschtes 2,5 km x 300 m langes ZTEM/VTEM-Ziel, das sich auf dem Zeithorizont Kutcho drei Kilometer östlich der Hauptlagerstätte befindet. Ein historisches Bohrloch (E120, 1983) am westlichen Ende von Jack durchteufte 20 m des Zeithorizonts Kutcho mit Dolomitalteration und pyrithaltigem Lapillituff. Proben von pyritischem Lapillituff lieferten schwache Ergebnisse für Basismetalle. Ein weiteres Bohrloch (KC11026, 2011), das zu kurz war, um den intensiven Kern des ZTEM-Leitfähigkeitsmerkmals zu durchteufen, durchteufte 12 m mit 10 % disseminiertem Pyrit und Zinkgehalten von > 0,5 % über neun Meter. Diese geologischen, geophysikalischen und geochemischen Signaturen zeigen, dass sich der Zeithorizont Kutcho nach Osten fortsetzt, und weitere Arbeiten auf Jack sind gerechtfertigt, um die Geologie zu verstehen, da Bohrungen und Ausbisse des Wirtsgesteins spärlich sind.

- Jenn

Das Zielgebiet Jenn ist ein neues vorrangiges ZTEM-Ziel, das sich auf einem vielversprechenden VMS-Horizont 5 km östlich und südlich der Lagerstätte Main befindet. Der Ausbiss bei Jenn zeigt eine Siliziumdioxid-Serizit-Pyrit-Alteration in felsischen Vulkangesteinen. Die Alteration wird durch eine signifikante geochemische Kupfer- und Zinkanomalie im Boden bestätigt. Historische Flachbohrungen bei Jenn haben kupferhaltige disseminierte bis halbmassive pyritische Zonen in felsischen Gesteinen durchteuft, wobei der beste Abschnitt 3,3 % Cu über 0,60 m enthielt. Diese Bohrungen waren zu kurz, um das ZTEM-Ziel zu überprüfen.

Die ZTEM-Leitfähigkeitsanomalie bei Jenn befindet sich etwa 300 m unter der Oberfläche und ist 1.850 m lang und 500 m breit. An der Oberfläche ausbeißende, bebohrte Kupfervorkommen etwa 750 m westlich der ZTEM-Leitfähigkeitsanomalie bieten einen verlockenden Anker für dieses verdeckte Ziel an der Oberfläche. Dies macht Jenn zu einem überzeugenden Bohrziel.

- Far East

Das Ziel Far East wurde zu einem 1.600 m langen, teilweise übereinstimmenden ZTEM-, VTEM- und magnetischen Ziel verfeinert. Insgesamt vier historische Bohrlöcher haben 400 m (oder ca. 11 %) der Streichlänge und der oberflächennahen Anzeichen des Ziels untersucht und ein vielversprechendes geologisches Milieu für eine potenzielle VMS-Lagerstätte definiert, in der anomale Kupfer- und Zinkgehalte in syngenetischen pyritischen Schlammsteinen zwischen einer Kombination aus felsischen Kristall- und Lapilli-Vulkantuffen auftreten. Eine starke ZTEM-Leitfähigkeitsanomalie mit einer Ausdehnung von 540 m x 290 m in einer Tiefe von 250 m stellt ein interessantes Ziel unterhalb und im Streichen östlich der historischen Bohrungen und jenseits der Eindringtiefe der VTEM-Untersuchung dar.

Abbildung 4: Explorationsziel Far East - neue Zielmethodik verfeinert Zielgebiet.

- Kris

Das Ziel Kris wird durch eine 3.700 m lange und 300 m breite ZTEM-Leitfähigkeitsanomalie definiert. Vier verfeinerte, durch hohe Leitfähigkeit begrenzte Inversions-ZTEM-Anomalien mit einer Länge von jeweils 450 m bis 850 m in Streichrichtung und einer Breite von 300 m wurden noch nicht durch Bohrungen untersucht. Historische Bohrungen, bestehend aus drei Bohrlöchern, haben serizitisierte kristallhaltige Tuffe mit anomalen Konzentrationen von Pyrit und pyrithaltigen Aschetuffen durchteuft, die denen in der Nähe der Lagerstätten Kutcho ähneln, was darauf hindeutet, dass das Ziel Kris ein produktives VMS-Milieu beherbergen könnte.

- Mother

Das Ziel Mother wurde durch die Beschränkung der ZTEM-Inversion in zwei separate Ziele mit hoher Leitfähigkeit verfeinert, die jeweils eine Streichlänge von 950 m bzw. 2.000 m bei einer Fallrichtung von 200 bis 350 m aufweisen. Dieses oberflächennahe Ziel wird durch VTEM-Leiteranomalien gestützt, von denen Teile nur durch vier kurze Bohrlöcher aus den 1970er-Jahren überprüft wurden und die ein vielversprechendes geologisches Milieu für eine potenzielle VMS-Lagerstätte definieren. Zwei historische Bohrlöcher, die am westlichen Ausläufer des Ziels niedergebracht worden sind, durchteuften eine interpretierte felsische Fließkuppel, die aus einer Kombination von serizitisiertem Quarz, Quarz-Feldspat und Lapilli-Felsit-Tuffen bestand, ähnlich wie bei den Lagerstätten Main, Sumac und Esso. Zwischen den felsischen Einheiten kommen Siliziumdioxid-Exhalite mit Jasperoid-Ausbildung sowie Bänder aus Magnetit und halbmassiven bis massiven Sulfiden vor. An der Oberfläche entnommenen Stichproben dieser Exhalite ergaben Gehalte von 2,3 % bis über 10 % Cu, 0,04 % bis 0,10 % Zn, 15 g/t bis 69 g/t Ag und 0,3 g/t bis 6,2 g/t Au über Mächtigkeiten von 2,5 bis 5 cm. Zwei Bohrlöcher, die sich 2 km und 5 km westlich dieser Bohrungen befinden, haben weiter entfernte felsische tuffartige Vulkangesteine und Schlammsteine durchteuft. Mother präsentiert sich als vielversprechendes, oberflächennahes Ziel, wo Oberflächenkartierungen und historische Bohrungen darauf hindeuten, dass ein produktives VMS-Milieu erhalten geblieben sein könnte.

Abbildung 5: Explorationsziel Mother - neue Zielmethodik verfeinert Zielgebiet.

Explorationsprogramm 2026

Kutcho Copper wird in kommenden Pressemitteilungen ein für 2026 geplantes Explorationsprogramm detailliert vorstellen und weitere Einzelheiten zu Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der Ressource bereitstellen.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Sharp, P.Eng BC (Lizenz-Nr. 47907), FAusIMM, Chief Operating Officer von Kutcho Copper Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Mineralexploration/Explorationszielgebiet(e): Explorationsziele und/oder Explorationszonen und/oder Explorationsgebiete sind spekulativ, und es gibt keine Gewissheit, dass zukünftige Arbeiten oder Bewertungen zur Definition einer Mineralressource führen werden.

Historische Daten: Diese Pressemitteilung enthält historische Informationen, die von Kutchos qualifiziertem Sachverständigen (QP) geprüft wurden. Die Überprüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch Kutcho bestätigt in angemessener Weise die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen; Kutcho kann jedoch die Richtigkeit der historischen Daten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) die für die Probenahme und -analyse verwendeten Verfahren, nicht direkt überprüfen. Daher sollten alle Schlussfolgerungen oder Interpretationen, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben, als zu spekulativ angesehen werden, um darauf hinzuweisen, dass zusätzliche Explorationen zu einer Abgrenzung der Mineralressourcen führen werden. Kutcho hält die Leser dazu an, bei der Bewertung dieser Daten und/oder Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.

Technische Offenlegung: Die wesentlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Projekt Kutcho in dieser Pressemitteilung basieren, sofern nicht anders angegeben, auf den Informationen im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Kutcho Copper Project, British Columbia, Canada" mit Stichtag 8. November 2021, der am 22. Dezember 2021 veröffentlicht wurde (die "FS" oder "Machbarkeitsstudie 2021"). Die Machbarkeitsstudie 2021 wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten zu wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Offenlegungsvorschriften für Bergbaukonzessionsgebiete, die in Subpart 1300 der Regulation S-K gemäß dem United States Securities Act von 1933 ("Subpart 1300") festgelegt sind, die von der SEC erlassen wurde. Dementsprechend sind die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Minerallagerstätten aus der Machbarkeitsstudie 2021 möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-amerikanischen Standards berichten.

Anmerkungen:

1 Wie im Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Kupferprojekt Kutcho dokumentiert, gültig ab 22. Dezember 2021.

2 Regionale und nahegelegene Explorationsziele gelten als im Frühstadium befindliche Explorationsprojekte, die keine Mineralressourcen im Sinne von NI 43-101 enthalten. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource für die offengelegten Ziele zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass diese Ziele als Mineralressource abgegrenzt werden.

3 ZTEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic) ist eine geophysikalische Technik, bei der natürliche Erdströme genutzt werden, um die dreidimensionale Verteilung des scheinbaren Widerstands in Tiefen von mehr als einem Kilometer unter der Oberfläche abzubilden.

4 VTEM ist die "Versatile Time-Domain Electromagnetic"-Technik und eignet sich zur Erkennung und Unterscheidung von moderaten bis ausgezeichneten Leitern.

