Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 9 février 2026) - Minière OVI Corp. (anciennement La Pulga Mining Corp.) (la « Société » ou « OVI ») annonce que, le 6 février 2026, elle a acquis 15 125 477 actions ordinaires (les « Actions ») de Lux Metals Corp. (TSXV: LXM) (« Lux ») à un prix présumé de 0,20 $ par action ordinaire. Les Actions ont été acquises dans le cadre de l'exercice par Lux de son option d'acquérir une participation de 100 % dans le projet La Grande, conformément aux termes d'un contrat d'option (le « Contrat d'Option») conclu entre la Société et Lux le 10 novembre 2025 (la « Transaction »).

Avant la transaction, OVI ne détenait ni ne contrôlait, directement ou indirectement, aucune action ordinaire ou autre titre de Lux.

À la suite de la transaction, OVI détient et contrôle 15 125 477 actions ordinaires de Lux, ce qui représente environ 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Lux sur une base non diluée.

Un rapport d'alerte précoce concernant Lux sera déposé par OVI auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières compétentes et sera disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de Lux. Pour obtenir une copie du rapport d'alerte précoce, veuillez contacter Jean-Félix Lepage par téléphone au 438-454-5636 ou par courriel à jflepage@ovimining.com.

Les titres ont été acquis par OVI dans le cadre de la transaction commerciale envisagée par le Contrat d'Option et à des fins d'investissement. OVI peut, de temps à autre et à tout moment, acquérir des actions ordinaires supplémentaires ou d'autres titres de participation, titres de créance ou autres titres ou instruments de Lux sur le marché libre ou autrement, ou céder ces titres, en fonction des conditions du marché, des activités et des perspectives de Lux, ainsi que d'autres facteurs pertinents.

À propos de Minière OVI Inc.

Minière OVI (www.ovimining.com) est le nouveau nom de La Pulga Mining, une société privée en phase d'exploration qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés minières en Amérique du Nord. Détenant 100 % des propriétés Corvet Est et Plex, OVI combine une exploration moderne avec un engagement en faveur d'un développement responsable et de partenariats locaux solides. La Société fait progresser ses projets vers le stade de la préparation au forage et prévoit de demander son inscription à la Bourse de croissance TSX.

Cautionary statement on forward-looking information

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des informations prospectives. Ces déclarations concernent des événements futurs ou des performances futures. L'utilisation des termes « pourrait », « a l'intention de », « s'attend à », « anticipe », « croit », « sera », « prévu », « estimé » et d'expressions similaires ainsi que de déclarations relatives à des faits qui ne sont pas historiques vise à identifier des informations prospectives et repose sur les convictions ou les hypothèses actuelles de la Société quant au résultat et au calendrier de ces événements futurs. La Société avertit les lecteurs que les déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, celles relatives à l'utilisation du produit du placement privé, à toute distribution ultérieure d'actions d'actifs aux actionnaires d'Electric Elements et aux activités futures de la Société, sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Diverses hypothèses ou facteurs sont généralement appliqués pour tirer des conclusions ou établir les prévisions ou projections énoncées dans les informations prospectives.

Bien que les informations prospectives soient fondées sur les hypothèses raisonnables de la direction de la Société, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont valables à la date des présentes et la Société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. En raison des risques, des incertitudes et des hypothèses contenus dans le présent document, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les déclarations qui précèdent qualifient expressément toute information prospective contenue dans le présent document.

Source: OVI Mining