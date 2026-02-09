EQS-News: Estrella Galicia (Corporación Hijos de Rivera) / Schlagwort(e): Joint Venture

Atlassian Williams F1 Team begrüßt heute Estrella Galicia 0,0 als offiziellen Bierpartner für 2026 und darüber hinaus A CORUÑA, Spanien, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Partnerschaft bringt zwei Branchenführer zusammen - Williams, das britische Team mit sieben Fahrerweltmeisterschaften und neun Konstrukteursweltmeisterschaften, und Estrella Galicia 0,0 - das beliebte spanische Bier, mit einer langen Geschichte der Unterstützung von Innovation und Handwerkskunst im Rennsport. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Estrella Galicia 0,0 bei allen europäischen Rennen im Williams-Motorhome ausgeschenkt wird. Damit ist es das Getränk der Wahl des Teams auf jeder Etappe seiner Reise zurück an die Spitze der Startaufstellung und ermöglicht es Fans aus aller Welt, dieses einzigartige Bier zu entdecken. Abgesehen von der Basis des Teams an der Rennstrecke wird der Schriftzug von Estrella Galicia 0,0 ab den Testfahrten in Bahrain in der nächsten Woche auf dem Halo und dem Heckflügel des FW48 von Carlos Sainz und Alex Albon zu sehen sein - dem Herausforderer von Williams für das neue Reglement. Die Fans werden auch das Estrella Galicia 0,0-Branding auf den Helmen und Rennanzügen der Fahrer sehen. Die zusätzlichen Platzierungen auf dem Helm von Carlos Sainz sind ein Zeichen für das anhaltende Engagement von Estrella Galicia und seiner Muttergesellschaft Corporación Hijos de Rivera, spanische Talente in der Formel 1 zu unterstützen. James Vowles, Teamchef, Atlassian Williams F1 Team: ,Mit einem völlig neuen Auto, einem neuen Reglement und einem neuen Rennen in Madrid wird es für das Atlassian Williams F1 Team in dieser Saison viel zu feiern geben, wenn es mit Estrella Galicia 0,0 antritt. Es ist toll, dass sie sich Williams anschließen und uns in diesem aufregenden Moment für das Team und den Sport anfeuern." Ignacio Rivera, geschäftsführender Präsident der Corporación Hijos de Rivera: ,Die Partnerschaft mit dem Atlassian Williams F1 Team ist ein natürlicher Schritt auf unserem Weg im Motorsport. Es geht weit über eine Partnerschaftsvereinbarung hinaus; es ist das Zusammentreffen zweier Organisationen, die dasselbe Verständnis von Wettbewerb teilen, das in der Achtung vor der Geschichte, der Leidenschaft für Innovation und dem Bestreben, durch Authentizität weiter zu wachsen, verwurzelt ist. Bei Estrella Galicia 0,0 glauben wir fest an Projekte, die Talente fördern, das Erbe aufwerten und den Status quo in Frage stellen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Ich freue mich auf den Beginn der Saison, um den Erfolg dieser Partnerschaft auszubauen." Über Estrella Galicia 0,0 Estrella Galicia 0,0 ist das Flaggschiff unter den alkoholfreien Bieren der Corporación Hijos de Rivera, einem zu 100 % in Familienbesitz befindlichen spanischen Unternehmen mit 120-jähriger Geschichte. Das Unternehmen ist in mehr als 75 Ländern vertreten und produziert, vermarktet und vertreibt eine breite Palette von Bieren, Mineralwässern, Weinen und Apfelweinen, darunter Marken wie Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga und Maeloc. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890053/Estrella_Galicia.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/atlassian-williams-f1-team-stoWt-auf-neue-partnerschaft-mit-estrella-galicia-an-0-0--302682904.html



