Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 février/February 2026) - Rumble Resources Inc. (RB) has announced a name and symbol change to NovaRed Mining Inc. (NRED).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on February 11, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on February 10, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Rumble Resources Inc. (RB) a annoncé un changement de nom et de symbole pour NovaRed Mining Inc. (NRED).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 11 février 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 10 février 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: Le 11 février/February 2026 Old Symbol/Vieux Symbole: RB New Symbol/Nouveau Symbole: NRED New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 66989Y 10 1 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA66989Y 10 1 6 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 781382106/CA7813821062

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)