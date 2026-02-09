Der Goldpreis ist zurück über die 5.000 Dollar-Marke geklettert. Vor einer Woche war er noch bis auf knapp 4.400 Dollar zurückgefallen. Der Preis für eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) liegt damit allerdings weiterhin deutlich unter seinem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar, das Ende Januar erreicht wurde. Die technische Lage hat sich zwar wieder verbessert, die Volatilität ist für Gold jedoch ungewöhnlich hoch.DER AKTIONÄR hatte darüber bereits ausführlich berichtet: Am vergangenen Freitag ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär