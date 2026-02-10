Diese strategische Übernahme bringt innovative Fintech-Fähigkeiten in die schnell wachsende globale Plattform von Beast Industries ein und verbindet Technologie, Inhalte und Zweck, um Finanzdienstleistungen für die nächste Generation neu zu definieren

Beast Industries, die größte und innovativste Creator-Plattform der Welt, gab heute die Übernahme von Step bekannt, ein Finanztechnologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Finanzbildung und Geldmanagement zugänglich für alle zu machen.

Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein für Beast Industries dar und bringt die robuste Technologieplattform, das Full-Stack Fintech Team, die große Reichweite der Zielgruppen und die nachweisliche Erfolgsbilanz bei philanthropischen Initiativen von Beast Industries zusammen. Gemeinsam wird die kombinierte Organisation innovative Lösungen liefern, die finanzielles Wohlbefinden für Menschen in jeder Phase ihrer Lebensreise erreichbar machen.

"Die finanzielle Gesundheit ist ein grundlegender Pfeiler für das allgemeine Wohlbefinden dennoch fehlt zu vielen Menschen der Zugang zu den Instrumenten und dem erforderlichen Wissen, um finanzielle Sicherheit aufzubauen", so Jeff Housenbold, CEO von Beast Industries. "Diese Übernahme versetzt uns in die Lage, unsere Zielgruppen überall dort, wo sie sind, mit praktischen, technologieorientierten Lösungen zu erreichen, die ihre finanzielle Zukunft zum Besseren verändern können."

Step hat sich einen Ruf erarbeitet für die Kombination von intuitiver Technologie mit werteorientierten Werten, die sich nahtlos in das Engagement von Beast Industries für positive Auswirkungen durch den gezielten Einsatz von Tools und Ressourcen einfügen, die darauf abzielen, Kunden finanziell zu bilden, um sie beim Aufbau einer gesunden Kreditwürdigkeit zu unterstützen. Die Mission und das Angebot von Step haben mehr als 7 Millionen Nutzer und bemerkenswerte Investoren, wie den vierfachen NBA-Champion Stephen Curry, die Social-Media-Sensation Charli D'Amelio, Justin Timberlake, Will Smith und The Chainsmokers angezogen. Step zusammen mit seinem erfahrenen Team wird die Fähigkeit von Beast Industries beschleunigen, umfassende Lösungen für das finanzielle Wohlbefinden über seine sich weiterentwickelnde Plattform bereitzustellen.

"Unser Ziel war es schon immer, die finanzielle Zukunft der nächsten Generation zu verbessern", so CJ MacDonald, CEO und Gründer von Step. "Es bestehen viele Synergien zwischen Step und dem, woran Jeff und das Team bei Beast Industries glauben, wenn es darum geht, Menschen zu helfen und etwas zurückzugeben. Wir freuen uns sehr darüber, wie diese Übernahme unsere Plattform stärken und den Kunden von Step weitere bahnbrechende Produkte bieten wird."

Diese Partnerschaft erkennt die Herausforderungen und Chancen für das finanzielle Wohlergehen, um Menschen und Gemeinschaften in jeder Lebensphase zu unterstützen. Gemeinsam konzentrieren sich Beast Industries und Step darauf, die Lücke in der Finanzkompetenz durch Innovation, Technologie und philanthropische Initiativen zu schließen.

Über Beast Industries

Beast Industries ist ein vielseitiges Unterhaltungs-, Konsumgüter- und CPG-Unternehmen, das von dem YouTube-Creator, Unternehmer und Philanthropen Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast gegründet wurde. Der globale Unterhaltungsgigant MrBeast ist der meistabonnierte YouTube-Kanal weltweit mit mehr als 450 Millionen Abonnenten und über 5 Mrd. monatlichen Aufrufen über alle Kanäle. Ausgezeichnet als Nummer 1 auf der "Top Creators List 2023" von Forbes und aufgeführt sowohl auf der allgemeinen TIME 100 Liste als auch auf der ersten TIME100 Climate Liste, hat Donaldson Beast Industries zu einer Plattform ausgebaut, die bahnbrechende Inhalte, rekordverdächtige Wettbewerbsformate und einige der am schnellsten wachsenden Produkteinführungen im Bereich der Konsumgüter (Consumer Packaged Goods, CPG) in der Geschichte umfasst, einschließlich der Schokoladenmarke Feastables. Darüber hinaus erzielt das Unternehmen eine weitreichende gesellschaftliche Wirkung durch Initiativen, wie TeamTrees, TeamSeas, TeamWater und Beast Philanthropy, ein 501(c)(3) Nonprofit, das weltweit über 20 Millionen Mahlzeiten bereitgestellt und kritische Infrastrukturprojekte finanziert hat. Im Kern vereint Beast Industries Unterhaltung, Innovation und Zweck, um kulturell resonantes geistiges Eigentum und marktführende Produkte zu schaffen sowie dauerhafte Veränderungen herbeizuführen.

Über Step

Step wurde von den Veteranen der Finanzbranche CJ MacDonald und Alexey Kalinichenko gegründet, um Finanztools für die heutigen modernen Bedürfnisse der nächsten Generation bereitzustellen und die finanzielle Bildung zu fördern. Das Gründerteam verfügt über mehr als 50 Jahre an kombinierter Erfahrung im Bereich Finanztechnologie von Unternehmen, wie First Data, Google, Gyft und Block. Step wird von Coatue, Collaborative Fund, Crosslink Capital, General Catalyst und Stripe unterstützt. Die Finanzprodukte von Step werden von ihrem Bankpartner Evolve Bank Trust (Mitglied der FDIC) unterstützt und sind bis zu 1.000.000 US-Dollar versichert. Weitere Informationen finden Sie unter www.step.com.

