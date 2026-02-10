Plattform, die über 1.500 Spieleentwickler in mehr als 200 Regionen unterstützt, erweitert ihre Infrastruktur für Handel, Zahlungsverkehr und Vertrieb auf benachbarte Kreativbranchen

Xsolla bringt seine Expertise im Bereich Mobile-First-Monetarisierung zum Gamesforum Barcelona 2026 ein, wo sich die führenden Unternehmen der europäischen Mobile-Gaming-Branche versammeln, um die größten Wachstumsherausforderungen der Branche zu lösen

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospielhandel, das Entwickler bei der Veröffentlichung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute seine Teilnahme am Gamesforum Barcelona 2026 bekannt gegeben, das vom 10. bis 11. Februar im InterContinental Hotel in Barcelona stattfindet. Diese Veranstaltung vereint die klügsten Köpfe Europas im Bereich Mobile Gaming zu praxisorientierten, datengestützten Sitzungen, die sich darauf konzentrieren, was in der heutigen wettbewerbsintensiven Mobilfunklandschaft tatsächlich funktioniert.

Mit über 600 Fachleuten von Europas führenden Verlagen, Werbenetzwerken und Studios hat sich das Gamesforum Barcelona seinen Ruf als Ort erworben, an dem die drängendsten Probleme des Mobile Gaming gelöst werden: Wie skalieren Sie profitabel? Wie kann man Spieler in gesättigten Märkten halten? Wie können Sie monetarisieren, ohne Ihr Publikum zu verprellen?

"Das Gamesforum Barcelona repräsentiert alles, was wir an der europäischen Mobile-Gaming-Community schätzen: Es ist pragmatisch, datenorientiert und konzentriert sich ganz auf nachhaltiges Wachstum", erklärte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Die Entwickler von Mobilgeräten, die wir auf dem Gamesforum treffen, sind nicht auf der Suche nach Hype. Sie suchen nach Lösungen, die den LTV verbessern, die Abwanderung reduzieren und ihnen einen Vorteil gegenüber Plattformmodellen verschaffen, die nicht auf ihren Erfolg ausgelegt sind. Wir haben Jahre damit verbracht, genau diese Probleme für Hunderte von mobilen Studios zu lösen, und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, was im Jahr 2026 tatsächlich funktioniert."

Xsolla steht an der Spitze dieser bedeutenden Diskussionen:

Über 700 Webshops für mobile Spiele gestartet: Xsolla befasst sich nicht nur mit Direct-to-Consumer, sondern hat dieses Konzept in großem Maßstab umgesetzt. Über 700 Mobile-Game-Studios haben das Webshop-Modell "Pay Online, Play on Device" von Xsolla implementiert, wodurch sie Plattformgebühren umgehen, mehr Umsatz erzielen und direkte Beziehungen zu den Spielern aufbauen können. Dies ist nicht experimentell. Es wird derzeit von Studios in Europa, Asien und Amerika genutzt.

Xsolla befasst sich nicht nur mit Direct-to-Consumer, sondern hat dieses Konzept in großem Maßstab umgesetzt. Über 700 Mobile-Game-Studios haben das Webshop-Modell "Pay Online, Play on Device" von Xsolla implementiert, wodurch sie Plattformgebühren umgehen, mehr Umsatz erzielen und direkte Beziehungen zu den Spielern aufbauen können. Dies ist nicht experimentell. Es wird derzeit von Studios in Europa, Asien und Amerika genutzt. Globale Zahlungen, die tatsächlich konvertiert werden: Die Unterstützung von über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Ländern klingt beeindruckend, bis man sich vor Augen führt, was dies in der Praxis bedeutet: Spieler in Polen können mit Blik bezahlen, Spieler in Brasilien nutzen Pix, Spieler in Südostasien verwenden lokale E-Wallets und Ihre Konversionsraten stabilisieren sich. Mobile Entwickler sind stark von der Konversionsoptimierung abhängig, und die Unterstützung lokaler Zahlungsmethoden ist der Bereich, in dem die größten Gewinne erzielt werden.

Die Unterstützung von über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Ländern klingt beeindruckend, bis man sich vor Augen führt, was dies in der Praxis bedeutet: Spieler in Polen können mit Blik bezahlen, Spieler in Brasilien nutzen Pix, Spieler in Südostasien verwenden lokale E-Wallets und Ihre Konversionsraten stabilisieren sich. Mobile Entwickler sind stark von der Konversionsoptimierung abhängig, und die Unterstützung lokaler Zahlungsmethoden ist der Bereich, in dem die größten Gewinne erzielt werden. Infrastruktur, die für die Realität der Mobilgeräte entwickelt wurde: Mobile-Game-Studios haben keine Zeit, Zahlungssysteme aufzubauen, Betrug zu bekämpfen, die Compliance in Dutzenden von Märkten zu verwalten oder sich mit Plattformrichtlinien auseinanderzusetzen. Xsolla übernimmt die komplexen, weniger attraktiven Backend-Aufgaben, damit sich Entwickler auf das konzentrieren können, was sie wirklich gut können: Spiele entwickeln, die Spieler lieben und nicht mehr aus der Hand legen möchten.

Der europäische Markt für mobile Spiele ist einer der anspruchsvollsten und wettbewerbsintensivsten weltweit. Die Studios hier arbeiten mit geringen Margen, hohen Erwartungen der Spieler und dem ständigen Druck, jeden Schritt des Trichters zu optimieren. Das Gamesforum Barcelona spiegelt diese Realität wider: Hier kommen Monetarisierungsteams zusammen, um voneinander zu lernen, hier tauschen sich UA-Experten darüber aus, was zu Ergebnissen führt, und hier finden Produktmanager heraus, wie sie in einem zunehmend herausfordernden Markt nachhaltige Geschäfte aufbauen können.

Die Beteiligung von Xsolla geht über die reine Präsenz mit einem Stand hinaus. Das Team des Unternehmens wird vor Ort sein, um praktische Gespräche über die tatsächlichen Herausforderungen zu führen, denen mobile Studios gegenüberstehen: Webshop-Ökonomie, regionale Zahlungsoptimierung, Strategien zur Plattformdiversifizierung und Aufbau skalierbarer D2C-Fähigkeiten. Dies sind keine Verkaufsgespräche, sondern Strategiesitzungen mit Teams, die über umfangreiche Erfahrung verfügen.

Entwickler von mobilen Spielen, Herausgeber, UA-Teams und Monetarisierungsexperten, die am Gamesforum Barcelona 2026 teilnehmen, sind herzlich eingeladen, sich mit den Spezialisten für Geschäftsentwicklung und Produkte von Xsolla auszutauschen, um spezifische Herausforderungen zu besprechen, Daten darüber zu teilen, was in ihren Märkten funktioniert, und zu erkunden, wie die Infrastruktur von Xsolla ihre Wachstumsziele unterstützen kann.

Um einen Termin mit Xsolla während des Gamesforum Barcelona zu vereinbaren, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/gamesforum-barcelona

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

