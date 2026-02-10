Das TarSeer BRETSA Target Engagement System ermöglicht Studien zur Erforschung komplexer Proteine in frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung

Die Promega Corporation führt eine neue Plattform für die Zielbindung in lebenden Zellen ein, die eine seit langem bestehende Kluft zwischen biochemischen und zellulären Assays für wenig erforschte oder schwer zu untersuchende Proteine schließen könnte. Das TarSeer BRETSA Target Engagement System ist ein neuartiger, auf Biolumineszenz-Resonanzenergietransfer basierender Shift-Assay zum Nachweis von Liganden-Protein-Wechselwirkungen in intakten Zellen unter Verwendung von Proteindenaturierung. Es bietet Forschern in der Arzneimittelentwicklung zu einem frühen Zeitpunkt zielspezifische zelluläre Einblicke, indem es schwache oder frühe chemische Substanzen validiert und die Ziele erweitert, die in Arbeitsabläufen zur Arzneimittelentwicklung mit lebenden Zellen angesprochen werden können. Die Technologie wird erstmals auf der internationalen Konferenz und Ausstellung der Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) vom 7. bis 11. Februar 2026 in Boston vorgestellt.

"Wir können jetzt potenziell die intrazelluläre Zielbindung für jedes Protein in lebenden Zellen untersuchen", so Matt Robers, Associate Director of R&D bei Promega. "Diese Plattform wird Forschern auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung neue Ansatzpunkte bieten, um einen Großteil der bisher schwer erreichbaren therapeutischen Ziele innerhalb des menschlichen Proteoms ins Visier zu nehmen."

Teams aus der Arzneimittelforschung können biochemische Hits identifizieren, die sich nicht auf zellulärer Ebene umsetzen lassen. Ein Mangel an zielspezifischen zellulären Assays, vor allem für schwierige oder schwer zu erreichende Ziele, verzögert die Validierung von Hits und die Lead-Optimierung. BRETSA wurde mit dem Ziel entwickelt, diese Herausforderung durch die Messung der Bindung von Compounds an Zielproteine direkt in Zellen anhand von Veränderungen der thermischen Stabilität der Zielproteine anzugehen. Dies ist auch dann möglich, wenn für die Ziele keine bekannten chemischen Sonden verfügbar oder die Bindungsstellen nur unzureichend definiert sind. Diese frühzeitige zelluläre Charakterisierung der Wirksamkeit von Targeting-Liganden minimiert Unsicherheiten und erhöht das Vertrauen in die Priorisierung von Compounds in frühen Phasen.

Zu den Vorteilen des TarSeer BRETSA Target Engagement Systems gehören:

Verbesserte Empfindlichkeit: Forscher können die Wirksamkeit und Reihenfolge der Verbindungen in lebenden Zellen messen, inklusive schwacher Wechselwirkungen, die schwer zu quantifizieren sind oder in frühen Forschungsphasen gar übersehen werden.

Forscher können die Wirksamkeit und Reihenfolge der Verbindungen in lebenden Zellen messen, inklusive schwacher Wechselwirkungen, die schwer zu quantifizieren sind oder in frühen Forschungsphasen gar übersehen werden. Umfassende Anwendungsmöglichkeiten: Die Plattform wurde bereits für mehr als 20 Targetklassen und mehrere zelluläre Kompartimente eingesetzt und unterstützt damit die Erforschung von Proteinen, für die noch keine etablierten zellulären Assays zur Verfügung stehen.

Die Plattform wurde bereits für mehr als 20 Targetklassen und mehrere zelluläre Kompartimente eingesetzt und unterstützt damit die Erforschung von Proteinen, für die noch keine etablierten zellulären Assays zur Verfügung stehen. Flexibler, skalierbarer Workflow: Ein rein additiver Workflow, der mit 96- und 384-Well-Formaten kompatibel ist, bietet Teams die Möglichkeit, von fokussierten Folgeuntersuchungen zu Experimenten mit höherem Durchsatz zu skalieren.

Matt Robers wird die Plattform vorstellen und Daten verschiedener Zielklassen im Rahmen einer Podiumspräsentation mit dem Titel "BRETSA: An ultra-sensitive, broadly-applicable BRET method to measure target engagement through protein denaturation in live cells" (BRETSA: Eine hochempfindliche, breit anwendbare BRET-Methode zur Messung der Zielbindung durch Proteindenaturierung in lebenden Zellen) auf der SLAS 2026 präsentieren. Der Vortrag findet am Dienstag, 10. Februar 2026, um 3:30 pm statt. Promega-Mitarbeiter werden während der gesamten Konferenz an Stand Nr. 1448 anwesend sein, um die Technologie zu erläutern.

Das TarSeer BRETSA Target Engagement System baut auf dem langjährigen Erfolg des Promega NanoBRET Target Engagement Systems auf, bei dem BRET ebenfalls zur Quantifizierung der zellulären Zielbindung eingesetzt wird. Die BRETSA-Plattform ergänzt die NanoBRET-Methoden durch die Adressierung von Zielen, für die keine geeigneten Sonden für die NanoBRET-Analyse verfügbar sind. Durch die Erweiterung dieser Toolbox erweitert Promega seine Unterstützung für Forscher, die niedermolekulare Wirkstoffe für eine Vielzahl von krankheitsrelevanten Proteinen entwickeln.

Weitere Informationen über das TarSeer BRETSA Target Engagement System erhalten Sie unter www.promega.com/BRETSA-PR

