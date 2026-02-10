DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Februar

=== 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis (11:55 Kapitalmarkttag) *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK, 11:00 HV) *** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,7% 3. Quartal: 7,7% *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q 14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq 3. Quartal: +0,8% gg Vq *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,0% gg Vm zuvor: k.A. *** 16:00 US/Lagerbestände November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 10, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)

