SheltonAI, die institutionelle KI-Plattform für Bewertungen, gab die Ernennung neuer Führungskräfte, eine bedeutende globale Expansion und ein starkes Wachstumspotenzial bis zum Jahr 2026 bekannt.

SheltonAI hat mehrere Ernennungen in leitenden Positionen bekannt gegeben, darunter:

Stephen Can , CSO, zuvor Executive Chairman und Gründer von Blackstone Strategic Partners

, CSO, zuvor Executive Chairman und Gründer von Blackstone Strategic Partners Peter Song , COO, zuvor COO von Blackstone Strategic Partners

, COO, zuvor COO von Blackstone Strategic Partners Chris Cooper , CFO, zuvor Global CFO bei Sequoia, SoftBank und Clearlake Capital

, CFO, zuvor Global CFO bei Sequoia, SoftBank und Clearlake Capital Paige Shiring wurde zur Direktorin befördert und war zuvor bei Thoma Bravo tätig.

wurde zur Direktorin befördert und war zuvor bei Thoma Bravo tätig. NY-Analystenklasse 2026 und mehr als 10 Neueinstellungen im Januar

SheltonAI plant außerdem, im Jahr 2026 mehrere regionale Hauptsitze zu eröffnen, darunter:

New York

Sydney

GCC-Region, die Leitung des Büros wird im Februar 2026 bekannt gegeben.

Das Unternehmen verzeichnete zu Beginn des Jahres eine bedeutende Dynamik, darunter mehr als 10 Neueinstellungen im Januar und ein durch die Plattform unterstützter Zuwachs an Vermögenswerten von über 1 Billion US-Dollar im Laufe des Monats, der durch neue Kundenimplementierungen und erweiterte Mandate vorangetrieben wurde.

Die Plattform von SheltonAI bietet tägliche und bedarfsgesteuerte Bewertungssignale, revisionsfähige Governance, Gebühren- und Carry-Validierung sowie Echtzeit-Einblicke in Portfolios aus den Bereichen Private Equity, Private Credit und verwandten Anlageklassen.

"Unser Fokus für 2026 ist klar: Wir möchten 100 Millionen Rentenempfängern unterstützen", erklärte Harrison Shaw, CEO von SheltonAI. "Das Wachstum, das wir derzeit erleben, spiegelt sowohl die Dringlichkeit des Problems als auch das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen."

Über SheltonAI

SheltonAI ist eine KI-gestützte Analyse- und Governance-Plattform, die für institutionelle Anleger in privaten Märkten entwickelt wurde. Das Unternehmen unterstützt Pensionsfonds, Staatsfonds und Stiftungen in den USA, Kanada, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Contacts:

media@sheltonai.com