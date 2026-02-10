Der japanische Leitindex Nikkei setzt auch am Dienstag seine Rekordfahrt fort. Bei 57.960 Punkten liegt die neue Höchstmarke. Nach einer längeren Durststrecke sind auch die Aktien von Softbank wieder angesprungen. Am Morgen geht es bei dem Papier fast elf Prozent nach oben auf 4.711 Yen. Grund ist eine Prognose-Anhebung der Telekommunikationstochter Softbank Corp für das laufende Jahr.Rückenwind kam zusätzlich von der positiven Entwicklung bei Arm Holdings, an dem der Konzern maßgeblich beteiligt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
