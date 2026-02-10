DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die millionenschwere Klage eines ehemaligen Mitarbeiters der Deutschen Bank wird frühestens im September 2026 beginnen. Eine Sprecherin des Landgerichts Frankfurt bestätigte dem Handelsblatt auf Anfrage, dass der Beginn des Verfahrens vom 23. April auf den 10. September 2026 verschoben worden sei. Eingereicht wurde die Klage des Ex-Investmentbankers Dario Schiraldi schon im April 2024. Die Deutsche Bank und der Anwalt Schiraldis wollten sich auf Anfrage nicht zu der Terminverschiebung äußern. Der Grund für die Verzögerung ist ein Richterwechsel am Landgericht Frankfurt. Der frühere Investmentbanker Schiraldi fordert von der Deutschen Bank 152 Millionen Euro Schadenersatz. Er gibt dem Geldhaus eine Mitschuld daran, dass er 2019 in einem Strafprozess in Italien zunächst zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, bevor ein Berufungsgericht ihn drei Jahre später freisprach. (Handelsblatt)

ANGLO AMERICAN - De Beers wird wahrscheinlich an ein öffentlich-privates Konsortium verkauft werden, sagte der Chef des Mehrheitsaktionärs Anglo American, nachdem mehrere afrikanische Länder Interesse an einer Beteiligung bekundet hatten. Duncan Wanblad sagte der Financial Times, er hoffe, den Verkauf von De Beers trotz der sich verschlechternden Lage auf dem Diamantenmarkt noch in diesem Jahr abschließen zu können. "Wir sind relativ weit fortgeschritten" im Verkaufsprozess, der "mit ziemlicher Sicherheit" dazu führen werde, dass die Regierung von Botswana einen größeren Anteil an dem Unternehmen übernehmen werde, sagte er. (Financial Times)

February 10, 2026 00:27 ET (05:27 GMT)

