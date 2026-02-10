EQS-News: TUI AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

10. Februar 2026 TUI GROUP

TUI erzielt bestes Q1 [1]. Bereinigtes EBIT stark um 26 Mio. € auf 77 Mio. € gestiegen. GJ26-Prognose bestätigt - Anstieg des bereinigten EBITs um +7-10 % (zu CC) auf Basis der Sommererwartungen Der Umsatz der TUI Group blieb im Q1 2026 mit 4,9 Mrd. € stabil (+1,3 % zu konstanten Wechselkursen). Die Umsatzentwicklung reflektiert die robuste Nachfrage nach unserem differenzierten und umfangreichen Produktportfolio in allen Geschäftsbereichen.

Die Umsatzentwicklung reflektiert die robuste Nachfrage nach unserem differenzierten und umfangreichen Produktportfolio in allen Geschäftsbereichen. Wir haben das beste [1] bereinigte Q1-EBIT der TUI Group erzielt, mit einem starken Wachstum um 26,3 Mio. € auf 77,1 Mio. € (Q1 2025: 50,9 Mio. €). Die Segmente im Q1 2026 im Überblick: Die zugrunde liegende operative Entwicklung von Hotels & Resorts übertraf das Rekordergebnis des Vorjahres. Insgesamt war das bereinigte EBIT dennoch um 12,9 % rückläufig, beeinflusst von den Belastungen durch den Hurrikan auf Jamaika in Höhe von 10 Mio. € sowie den Wegfall eines im Vorjahr erfassten positiven Bewertungseffekts von 15 Mio. €. Das Segment Kreuzfahrten erzielte ein um 70,8 % verbessertes bereinigtes Rekord-EBIT 1 und profitierte von der starken Nachfrage, höheren Auslastungen sowie der Erweiterung der Flotte. TUI Musement verbesserte ihr bereinigtes EBIT deutlich um 2,8 Mio. €, unterstützt durch eine höhere Nachfrage. Das bereinigte EBIT des Bereichs Märkte + Airline stieg in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld um 7,9 % und profitierte dabei von operativen Effizienzsteigerungen sowie einer reduzierten Kostenbasis.

bedingt durch ein kräftiges Wachstum der dynamisch paketierten Produkte sowie durch das ausgeweitete Angebot im Bereich Urlaubserlebnisse. Unsere Nettoverschuldung verringerte sich zum 31. Dezember 2025 um 0,5 Mrd. € auf 3,6 Mrd. € (31. Dezember 2024: 4,1 Mrd. €). Diese Verbesserung resultierte insbesondere aus einem höheren operativen Cash Flow sowie vorteilhaften Währungseffekten. In diesem Zusammenhang haben wir unseren Finanzierungsmix weiter verbessert, vorzeitig Schiffs-Leasingverbindlichkeiten und Flugzeugfinanzierungen zurückgezahlt sowie durch die Ausgabe eines Schuldscheins in Höhe von 295,5 Mio. € im Sommer 2025 Vermögenswerte in das Eigentum des Konzerns überführt.

bildet die Grundlage für die nächste Phase unserer Kapitalallokationsstrategie: die Einführung einer neuen, nachhaltigen Dividendenpolitik. Vorgeschlagen wird eine Starter-Dividende von 0,10 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Ab dem Geschäftsjahr 2026 ist eine Ausschüttungsquote von 10 % bis 20 % des bereinigten Ergebnisses je Aktie [2] vorgesehen. Die Dividendenpolitik balanciert ausgewogen Ausschüttungen an die Aktionäre, die Sicherung operativer Flexibilität für disziplinierte Investitionen in Wachstum sowie die weitere Verbesserung des Verschuldungsgrades.

[2] Die Dividendenpolitik balanciert ausgewogen Ausschüttungen an die Aktionäre, die Sicherung operativer Flexibilität für disziplinierte Investitionen in Wachstum sowie die weitere Verbesserung des Verschuldungsgrades. Die Buchungsdynamik im Bereich Urlaubserlebnisse [3] bleibt auch für das H2 positiv. Höhere Durchschnittsraten spiegeln die weiterhin starke Nachfrage nach unserem differenzierten Produktportfolio wider, während wir unsere Wachstumsstrategie planmäßig umsetzen.

[3] nach unserem differenzierten Produktportfolio wider, während wir unsere Wachstumsstrategie planmäßig umsetzen. Märkte + Airline [4] entwickelt sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld weiterhin robust. Der gebuchte Umsatz liegt für den Winter 2025/26 bei -1% und für den Sommer 2026 bei -2% und bewegt sich damit im Rahmen unserer Planannahmen zur Risikokapazität. Dies entspricht unserer Strategie, die eigene Risikokapazität zu reduzieren, die Auslastung der verbleibenden Kapazitäten zu priorisieren sowie Wachstum über dynamische Produkte und App-Vertrieb voranzutreiben. Unterstützend wirken die laufenden Programme zur Kostensenkung und Margensteigerung. WESENTLICHE FINANZKENNZAHLEN FÜR GJ26 Q1 in Mio. € GJ26 Q1 GJ25 Q1 YoY Umsatz 4.861 4.872 -11 Bereinigtes EBIT 77 51 +26 Berichtetes EBIT 73 43 +30 Ergebnis vor Steuern 4 -37 +41 Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernergebnis -44 -85 +42 Bereinigtes Ergebnis pro Aktie (EPS) -€0,08 -€0,17 +€0,09 Nettoverschuldung (IFRS 16) -3.615 -4.103 +489

Bereinigtes EBIT in Mio. € GJ26 Q1 GJ25 Q1 YoY Hotels & Resorts 131 150 -19 Kreuzfahrten 82 48 +34 TUI Musement 0 -2 +3 Urlaubserlebnisse 214 196 +18 Region Nord -80 -88 +9 Region Zentral 12 7 +4 Region West -47 -44 -3 Märkte + Airline -115 -125 +10 Alle anderen Segmente -21 -20 -1 TUI Konzern Gesamt 77 51 +26

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN SEGMENTEN



Urlaubserlebnisse GJ26 Q1 Und. EBIT von 214 Mio. €, +18 Mio. € gegenüber Vorjahr - starke Nachfrage, Einmaleffekte im Hotelbereich Im Q1 2026 stieg der Gesamtumsatz des Segments Hotels & Resorts auf 512,5 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung um 0,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2025: 510,2 Mio. €). Die operative Performance des Segments übertraf das Q1-Rekordergebnis des Vorjahres um 6 Mio. €. Das bereinigte EBIT verringerte sich dennoch um 19,3 Mio. € auf 131,0 Mio. € (Q1 2025: 150,3 Mio. €) und um 18,3 Mio. € auf 132,1 Mio. € zu konstanten Wechselkursen. Der Rückgang ist auf einen Effekt in Höhe von 10 Mio. € aus der vorübergehenden Schließung unserer Riu- und Royalton-Hotels auf Jamaika infolge des Hurrikans im Oktober sowie auf den Wegfall eines im Vorjahr verbuchten positiven Wechselkurseffekts in Höhe von 15 Mio. € zurückzuführen. In der Wintersaison sind die Kanarischen Inseln, die Kapverden, die Türkei und Ägypten weiterhin gefragte Reiseziele, Mexiko ist das meistgebuchte Fernreiseziel. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir unser Portfolio um 15 Hotels, hauptsächlich im Management- und Franchise-Betrieb, erweitert. Damit erhöhte sich die Anzahl unserer Hotels auf 460 (Q1 2025: 445 Hotels), und unsere Wachstumsstrategie im Bereich Asset-Right wurde gefestigt. Bei Herausrechnung des Effekts vom Hurrikan auf Jamaika gingen die verfügbaren Bettennächten (Kapazität) um 2 % zurück, während die Auslastung um 1 Prozentpunkt stieg und die Durchschnittsrate pro Tag um 5 % zulegte. Dies reflektiert eine verbesserte operative Performance. Auf Basis der ausgewiesenen Werte gingen die verfügbaren Bettennächte (Kapazität) im Q2 um 5 % auf 8,6 Mio. zurück. Während neue eigene und gepachtete Hotels zu einem Anstieg der verfügbaren Bettennächte führten, wurde dies durch vorübergehende Hotelschließungen aufgrund von Renovierungsarbeiten und durch den Einfluss des Hurrikans auf Jamaika ausgeglichen. Die Auslastung verbesserte sich um 1 Prozentpunkt auf 81 %; insbesondere unsere Hotels auf den Kapverden, in der Türkei und in Ägypten trugen dazu bei. Die Durchschnittsrate pro Tag ging um 2 % gegenüber dem Vorjahr auf 92 € zurück. Der positiven Preisentwicklung über unser gesamtes Markenportfolio hinweg standen die Auswirkungen des Hurrikans auf die Royalton-Hotels auf Jamaika gegenüber. Das Segment Kreuzfahrten erzielte im Q1 2026 einen Umsatzanstieg um 6,2 % auf 186,8 Mio. € (Q1 2025: 175,9 Mio. €). Der Umsatz des Segments enthält nur den Umsatz von Marella Cruises, da TUI Cruises nach der Equity-Methode bilanziert wird. Das Segment profitierte von der weiterhin starken Nachfrage nach unserem differenzierten Angebot sowohl auf dem britischen als auch auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt. Zusätzlich unterstützte die Flottenerweiterung durch die Aufnahme der Mein Schiff Relax in das aktuelle Winterprogramm die positive Entwicklung. Durch diese Erweiterung stieg die Anzahl der verfügbaren Passagiertage (Kapazität) stark um 16 % auf 3,0 Mio. (Q1 2025: 2,6 Mio.). Das bereinigte EBIT, welches das Equity-Ergebnis von TUI Cruises umfasst, stieg auf einen Q1-Rekordwert [5] von 82,3 Mio. €, ein Plus von 34,1 Mio. € (Q1 2025: 48,2 Mio. €). Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg das bereinigte EBIT um 35,1 Mio. € auf 83,2 Mio. €. Das Ergebnis nach Steuern (EAT, Earnings after Tax) von TUI Cruises erhöhte sich deutlich um 29,6 Mio. € auf 62,7 Mio. € (Q1 2025: 33,1 Mio. €). Dieser Anstieg war vor allem auf die höhere Auslastung trotz der Kapazitätserweiterung zurückzuführen und verdeutlicht die positive Nachfrageentwicklung nach unserem Kreuzfahrtangebot. Im Q1 2026 verzeichnete TUI Musement, unser Geschäft für Touren und Aktivitäten, ein Umsatzwachstum um 5,6 % auf 244,0 Mio. € (Q1 2025: 231,1 Mio. €) unterstützt durch das höhere Volumen in unserem B2B-Geschäft insbesondere mit Kreuzfahrtgesellschaften sowie im Geschäft mit Touren. Infolgedessen stieg das bereinigte EBIT um 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert (Q1 2025: -2,3 Mio. €) auf 0,5 Mio. €. Auf Basis konstanter Wechselkurse erhöhte sich das bereinigte EBIT um 3,9 Mio. € auf 1,6 Mio. €. Im Q1 2026 blieb die Zahl der Gästetransfers in den Destinationen mit 5,9 Mio. weitgehend unverändert (Q1 2025: 6,0 Mio.). Darüber hinaus verkauften wir weltweit 2,3 Mio. Erlebnisse, ein Plus von 1 % (Q1 2025: 2,3 Mio.), was die anhaltende Nachfrage nach Reiseerlebnissen unterstreicht. Das vom TUI Musement-Team entwickelte differenzierte Produktportfolio bleibt ein Wettbewerbsvorteil und ein wichtiger Katalysator für profitables Wachstum. Dazu gehören die markenprägenden TUI Collection-Ausflüge, die besonders stark nachgefragt wurden. Zu den am stärksten nachgefragten Produkten im Q1 2026 gehörten die All-inclusive-Katamaran-Kreuzfahrt auf der Insel Sal auf den Kapverden sowie die Tour nach Coba und den Chichen Itza Maya-Ruinen. Märkte + Airline GJ 26 Q1 EBIT von -115 Mio. €, +10 Mio. € gegenüber Vorjahr - profitiert von der Transformation des Geschäfts Im Q1 2026 sank der Umsatz im Segment Märkte + Airline aufgrund von Währungseffekten um 1,0 % auf 4.131,7 Mio. € (Q1 2025: 4.172,7 Mio. €). Zu konstanten Wechselkursen lag der Umsatz auf Vorjahresniveau: Durchgesetzte verbesserte Preise wurden durch eine geringere Risikokapazität ausgeglichen. Das Segment entwickelte sich trotz des erhöhten Kostendrucks und eines herausfordernden operativen Umfelds weiterhin stabil. Die strategische Transformation des Geschäfts wird planmäßig weitergeführt, um die angestrebte Entwicklung hin zu einem integrierten globalen kuratierten Freizeitmarktplatz umzusetzen. Dies bekräftigt unsere Risk-Right-Strategie, die eine Reduktion der eigenen Risikokapazität, eine priorisierte Nutzung der verbleibenden Kapazitäten sowie Wachstum über dynamische Produkte und App-Vertrieb vorsieht. Das bereinigte EBIT verbesserte sich im Q1 2026 um 9,8 Mio. € auf -115,3 Mio. € (Q1 2025: -125,2 Mio. €), obwohl der Hurrikan auf Jamaika insbesondere in UK zu einer Belastung von 6 Mio. € führte. Ausschlaggebend waren operative Effizienzsteigerungen sowie eine insgesamt niedrigere Kostenbasis. Die Gästezahl lag im Q1 2026 mit insgesamt 3.667 Tsd. um 1,6 % unter dem Vorjahreswert (Q1 2025: 3.727 Tsd.). Diese Entwicklung stand im Zusammenhang mit einer geringeren Risikokapazität in den Märkten, der fortgesetzten Ausrichtung auf ein diszipliniertes Kapazitätsmanagement sowie einem Wachstum der dynamischen Produkte im Rahmen der laufenden Transformation des Geschäftsbereichs. Der Absatz dynamisch paketierter Produkte, die den Kunden eine höhere Auswahl und Flexibilität bieten, stieg im Berichtsquartal um 8% auf 0,8Mio. (Q1 2025: 0,7Mio.). Bei einer weiterhin hohen operativen Effizienz stieg die Flugauslastung leicht auf 86%. In allen Märkten bleibt die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenzielen der wichtigste Treiber des Buchungsvolumens, wobei die Kanarischen Inseln, Ägypten, das spanische Festland und Kapverden die gefragtesten Reiseziele waren. Bei den Langstreckenzielen verzeichnete Thailand das stärkste Wachstum. Mexiko und die Dominikanische Republik blieben ebenfalls wichtige Ziele. Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Wir verfolgen weiterhin konsequent das Ziel operativer Exzellenz und profitablen Wachstums. Unsere Prognose spiegelt das anhaltende nachhaltige Wachstum im Bereich Urlaubserlebnisse und die Transformation des Geschäftsbereichs Märkte + Airline wider. Sie berücksichtigt das aktuelle Handelsumfeld sowie die vorherrschenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten. Auf dieser Grundlage bestätigen wir die folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu konstanten Wechselkursen: Wir erwarten einen Anstieg des Umsatzes von 2 % bis 4 % gegenüber dem Vorjahr (Geschäftsjahr 2025: 24.179 Mio. €).

Wir erwarten einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7 % bis 10 % gegenüber dem Vorjahr, basierend auf den Erwartungen für den Sommer 2026 (Geschäftsjahr 2025: 1.413 Mio. €). Mittelfristige Ziele Wir verfolgen eine klare Strategie zur Beschleunigung des profitablen Wachstums, indem wir den Customer Lifetime Value maximieren und die Synergien zwischen unseren beiden Geschäftsbereichen nutzen. Unser Fokus liegt auf der Steigerung der Flexibilität und Kosteneffizienz des Unternehmens sowie der Markteinführungsgeschwindigkeit, mit dem Ziel zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen. Wir sind auf dem besten Weg, unsere folgenden, mittelfristigen Ziele zu erreichen: Steigerung des bereinigten EBIT um eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von ca. 7 % bis 10 % (Compound Annual Growth Rate/CAGR, zu konstanten Wechselkursen)

Angestrebte Netto-Leverage Ratio [6] von unter 0.5x

Ab dem Geschäftsjahr 2026 eine Dividendenausschüttungsquote von 10 % bis 20 % des bereinigten EPS (Earnings per Share, Ergebnis je Aktie) Buchungsupdate Urlaubserlebnisse [7] - Positive Buchungsentwicklung mit gutem Start in das H2 unterstreicht die anhaltend starke Nachfrage Buchungen für Q2 2026 H2 2026 Veränderung in % zum Vorjahr Hotels & Resorts

(Q2 Kennzahlen bereinigt um Effekt des Hurrikans auf Jamaika) Verfügbare Bettennächte + 4 + 3 Auslastung (Veränderung in %Pkt.) + 0 - 4 Durchschnittsrate pro Tag + 3 + 3 Kreuzfahrten Verfügbare Passagiertage + 9 + 6 Auslastung (Veränderung in %Pkt.) + 4 + 3 Durchschnittsrate pro Tag + 1 + 1 TUI Musement Verkaufte Erlebnisse Anstieg im mittleren

einstelligen Bereich Anstieg im mittleren

Kurz- und Mittelstreckenziele prägen weiterhin die Buchungsentwicklung, insbesondere die Kanaren, Ägypten, das spanische Festland und die Kapverden. Auf der Langstrecke zählen Mexiko und die Dominikanische Republik zu den wichtigsten Winterzielen, wobei Thailand besonders stark wächst. Sommer 2026 vs. Sommer 2025 Gebuchter Umsatz - 2 % Bislang wurden 4,8 Mio. Buchungen für den Sommer 2026 verzeichnet. Rund ein Drittel des Programms ist damit bereits verkauft, was dem üblichen Buchungsverlauf zu diesem Zeitpunkt entspricht. Der gebuchte Umsatz zeigt sich mit -2 % weiterhin resilient - in einem nach wie vor wettbewerbsintensiven Marktumfeld und mit einer sich fortsetzenden Tendenz zu späteren Buchungen. Buchungen in den vergangenen Wochen wurden durch das kalte Wetter in Europa beeinträchtigt. Die Entwicklung bekräftigt unsere Strategie, die eigene Risikokapazität zu reduzieren, die Auslastung der verbleibenden Kapazitäten zu priorisieren und Wachstum über dynamische Produkte und den App-Vertrieb zu erzielen. Dieser Ansatz wird durch unsere Programme zur Kostenreduktion und Margenverbesserung unterstützt, während höhere Durchschnittspreise das herausfordernde Kostenniveau teilweise kompensieren.

Auf Länderebene liegt der gebuchte Umsatz in UK bei -4 %, während Deutschland mit +2 % über dem Vorjahr liegt.

Zu den wichtigsten Zielen der Saison gehören Griechenland, die Balearen und die Türkei; Ägypten verzeichnet eine weiterhin starke Nachfrage und etabliert sich zunehmend als beliebtes Sommerziel. Fremdwährungen/Treibstoff Wir verfolgen die Strategie, den Großteil unseres Treibstoff- und Fremdwährungsbedarfs für zukünftige Saisons abzusichern. Unsere Hedging-Strategie verschafft uns Kostensicherheit bei der Planung unserer Kapazitäten und Preise. Die nachstehende Tabelle zeigt den jeweiligen Anteil unserer Bedarfe an den Währungen Euro und US-Dollar sowie an Flugbenzin, der aktuell im Bereich Märkte + Airline abgesichert ist. % Winter 2025/26 Sommer 2026 Winter 2026/27 Euro 90 70 35 US-Dollar 94 81 57 Treibstoff (Flugbenzin) 94 78 59 Stand: 1. Februar 2026

Update zu strategischen Entwicklungen Die im Geschäftsbericht 2025 [15] erläuterte Strategie der TUI Group wird konsequent fortgeführt. Die Grundlagen sind gelegt, mit der Umsetzung sind wir auf Kurs. Die aktuellen Entwicklungen: Erweiterung des Hotelportfolios in Afrika und Asien - Das Wachstum unseres Hotelportfolios basiert auf einer starken Pipeline, mit der wir unsere zwölf differenzierten Hotelmarken in neuen und bestehenden Destinationen ausbauen. Der Schwerpunkt liegt auf wachstumsstärkeren Zielgebieten, wobei wir die Expansion überwiegend über Asset-Light-Management- und Franchiseverträge realisieren wollen. Kürzlich haben wir unserem Portfolio vier Hotels in Nordafrika sowie unser erstes TUI Blue Hotel in Gambia hinzugefügt. In Kürze werden zwei weitere Hotels auf Sansibar eröffnet. Damit umfasst unser Portfolio in Afrika 105 Häuser. In Asien haben wir das TUI Blue Villa Retreat in Phu Quoc (Vietnam) ergänzt. Insgesamt betreiben wir 25 Hotels in China und Südostasien. Weitere 29 Objekte befinden sich in der Region in Planung, darunter der erste Robinson Club in China (Eröffnung 2029) sowie Markteintritte von TUI Blue in Japan und TUI Suneo in Vietnam.

Ausbau des Flusskreuzfahrtangebots - Ein zentraler Bestandteil der Transformation von Märkte + Airline ist der Ausbau unserer eigenen Produkte, die eine höhere Qualität und verbesserte Margen bieten. Unser Flusskreuzfahrtangebot verzeichnet weiterhin eine starke Entwicklung mit hoher Kundenzufriedenheit und steigenden Auslastungsraten und ist im britischen gehobenen Marktsegment gut positioniert. Im November 2025 haben wir unser zweites Nil-Schiff in Betrieb genommen; im Januar 2026 folgte die Übernahme unseres vierten europäischen Schiffs, das nach einer Modernisierung im März 2026 den Betrieb aufnehmen soll.

Markteintritt in Rumänien - Wir haben erfolgreich den Betrieb im Quellmarkt Rumänien aufgenommen und damit unserer Strategie der Wertschöpfung durch Markteintritte fortgeführt. Im Januar 2026 haben wir die ersten Kunden begrüßt. Auf Basis einer robusten Nachfrage aus Osteuropa erreicht der neue Markt bereits einen hohen Anteil an Online-Buchungen. Wir wollen unsere Präsenz durch den stationären Vertrieb, ein Netzwerk von über 200 Vertriebspartnern und einer ab Februar 2026 startenden Marketingkampagne weiter ausbauen, um in diesem noch wenig entwickelten Markt zusätzliche Anteile zu gewinnen.

Digitale Transformation - Wir entwickeln unsere App als zentrales Element unserer Transformation kontinuierlich weiter. Im Q1 2026 wurden die Funktionen zur Reisesuche und -buchung weiter verbessert, unter anderem durch vereinfachte Optionen zur Anpassung von Pauschalreisen sowie detailliertere Hotelbewertungen, die die Kunden bei der Suche nach dem richtigen Hotel unterstützen sollen. Zudem wurde die Personalisierung weiter vorangetrieben, etwa durch individualisierte Best-Seller-Karussells auf Basis des Nutzerverhaltens. Die Conversion-Rate der App stieg im Jahresvergleich um 12 % und unterstreicht die Wirksamkeit unseres kundenorientierten Ansatzes

Neue B2B-Partnerschaft von TUI Musement - TUI Musement hat eine Partnerschaft mit Jet2 geschlossen. Jet2 erhält damit Zugriff auf die Distributionsplattform für Erlebnisse sowie ein kuratiertes Portfolio von einer Vielzahl von Ausflügen, Aktivitäten und Eintrittskarten. Die Partnerschaft soll die Position von TUI Musement als bevorzugtem B2B-Partner im Bereich Touren und Aktivitäten stärken - neben etablierten Partnern wie Booking.com, easyJet und lastminute.com. GJ26 Q1 Webcast für Investoren & Analysten Unsere Q1 Zwischenmitteilung für das Geschäftsjahr 2026 und die dazugehörige Ergebnispräsentation finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter: www.tuigroup.com/de/investoren . Eine Telefonkonferenz und ein Audio-Webcast finden heute um 09:00 CET / 08:00 GMT statt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website. Finanzkalender GJ26 Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die TUI Group am 13. Mai 2026 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlichen wird.

Kontakt für Analysten & Investoren:



Nicola Gehrt, Group Director Investor Relations

Tel: +49 (0) 511 566 1435



Adrian Bell, Senior Investor Relations Manager

Tel: +49 (0) 511 566 2332



Stefan Keese, Senior Investor Relations Manager

Tel: +49 (0) 511 566 1387



Zara Wajahat, Investor Relations Manager

Tel: +44 (0) 158 264 4710



Anika Heske, Investor Relations Manager, Retail Investors & AGM

Tel: +49 (0) 511 566 1425



Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen Diese Zwischenmitteilung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der TUI Group und der TUI AG betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen und können mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt TUI eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieser Zwischenmitteilung anzupassen. __________________________________________________________________________________________ [1] Seit dem Merger von TUI AG mit TUI Travel PLC in 2014 [2] Zur Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Geschäftsbericht 2025 der TUI Group, Abschnitt "Im Rahmen des Vorstandsvergütungssystems verwendete Konzernkennzahlen" [3] Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2026 (Q2 bedingt durch den Hurrikan auf Jamaika ohne Royalton und Riu Jamaica im Segment Hotels & Resorts) im Vergleich zu den Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2025. Stand 1. Februar 2026 [4] Buchungsstand vom 1. Februar 2026. Eingeschlossen sind sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten. [5] Seit dem Merger von TUI AG mit TUI Travel PLC im Jahr 2014 [6] Netto-Leverage Ratio definiert als Nettoverschuldung (Finanzschulden plus Leasingverbindlichkeiten abzüglich Finanzmittel abzüglich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte) geteilt durch bereinigtes EBITDA. [7] Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2026 (Q2 bedingt durch den Hurrikan auf Jamaika ohne Royalton und Riu Jamaica im Segment Hotels & Resorts) im Vergleich zu den Buchungszahlen für das Geschäftsjahr 2025. Stand 1. Februar 2026 [8] Anzahl Öffnungstage multipliziert mit verfügbaren Betten der in Eigentum/Pacht befindlichen Hotels [9] Anzahl belegter Betten dividiert durch verfügbare Betten der in Eigentum/Pacht befindlichen Hotels [10] Umsatz aus Unterkunft und Verpflegung dividiert durch belegte Bettennächte der in Eigentum/Pacht befindlichen Hotels [11] Anzahl Betriebstage multipliziert mit verfügbaren Betten auf den eingesetzten Schiffen [12] Anzahl erreichter Passagiertage dividiert durch verfügbare Passagiertage [13] TUI Cruises: Ticketumsätze dividiert durch erreichte Passagiertage. Marella Cruises: Umsatz (Aufenthalt an Bord einschließlich integrationsbedingt inklusive aller Pauschalreiseelemente wie Transfers, Flug und Hotels) dividiert durch erreichte Passagiertage [14] Buchungsstand vom 1. Februar 2026. Eingeschlossen sind sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten. [15] Zu Details siehe Abschnitt Strategie der TUI Group im Geschäftsbericht 2025



