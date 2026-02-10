EQS-News: TUI AG
TUI GROUP
WESENTLICHE FINANZKENNZAHLEN FÜR GJ26 Q1
GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN SEGMENTEN
Im Q1 2026 stieg der Gesamtumsatz des Segments Hotels & Resorts auf 512,5 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung um 0,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2025: 510,2 Mio. €). Die operative Performance des Segments übertraf das Q1-Rekordergebnis des Vorjahres um 6 Mio. €. Das bereinigte EBIT verringerte sich dennoch um 19,3 Mio. € auf 131,0 Mio. € (Q1 2025: 150,3 Mio. €) und um 18,3 Mio. € auf 132,1 Mio. € zu konstanten Wechselkursen. Der Rückgang ist auf einen Effekt in Höhe von 10 Mio. € aus der vorübergehenden Schließung unserer Riu- und Royalton-Hotels auf Jamaika infolge des Hurrikans im Oktober sowie auf den Wegfall eines im Vorjahr verbuchten positiven Wechselkurseffekts in Höhe von 15 Mio. € zurückzuführen. In der Wintersaison sind die Kanarischen Inseln, die Kapverden, die Türkei und Ägypten weiterhin gefragte Reiseziele, Mexiko ist das meistgebuchte Fernreiseziel.
Im Vergleich zum Vorjahr haben wir unser Portfolio um 15 Hotels, hauptsächlich im Management- und Franchise-Betrieb, erweitert. Damit erhöhte sich die Anzahl unserer Hotels auf 460 (Q1 2025: 445 Hotels), und unsere Wachstumsstrategie im Bereich Asset-Right wurde gefestigt. Bei Herausrechnung des Effekts vom Hurrikan auf Jamaika gingen die verfügbaren Bettennächten (Kapazität) um 2 % zurück, während die Auslastung um 1 Prozentpunkt stieg und die Durchschnittsrate pro Tag um 5 % zulegte. Dies reflektiert eine verbesserte operative Performance.
Auf Basis der ausgewiesenen Werte gingen die verfügbaren Bettennächte (Kapazität) im Q2 um 5 % auf 8,6 Mio. zurück. Während neue eigene und gepachtete Hotels zu einem Anstieg der verfügbaren Bettennächte führten, wurde dies durch vorübergehende Hotelschließungen aufgrund von Renovierungsarbeiten und durch den Einfluss des Hurrikans auf Jamaika ausgeglichen. Die Auslastung verbesserte sich um 1 Prozentpunkt auf 81 %; insbesondere unsere Hotels auf den Kapverden, in der Türkei und in Ägypten trugen dazu bei. Die Durchschnittsrate pro Tag ging um 2 % gegenüber dem Vorjahr auf 92 € zurück. Der positiven Preisentwicklung über unser gesamtes Markenportfolio hinweg standen die Auswirkungen des Hurrikans auf die Royalton-Hotels auf Jamaika gegenüber.
Das Segment Kreuzfahrten erzielte im Q1 2026 einen Umsatzanstieg um 6,2 % auf 186,8 Mio. € (Q1 2025: 175,9 Mio. €). Der Umsatz des Segments enthält nur den Umsatz von Marella Cruises, da TUI Cruises nach der Equity-Methode bilanziert wird. Das Segment profitierte von der weiterhin starken Nachfrage nach unserem differenzierten Angebot sowohl auf dem britischen als auch auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt. Zusätzlich unterstützte die Flottenerweiterung durch die Aufnahme der Mein Schiff Relax in das aktuelle Winterprogramm die positive Entwicklung. Durch diese Erweiterung stieg die Anzahl der verfügbaren Passagiertage (Kapazität) stark um 16 % auf 3,0 Mio. (Q1 2025: 2,6 Mio.).
Das bereinigte EBIT, welches das Equity-Ergebnis von TUI Cruises umfasst, stieg auf einen Q1-Rekordwert [5] von 82,3 Mio. €, ein Plus von 34,1 Mio. € (Q1 2025: 48,2 Mio. €). Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg das bereinigte EBIT um 35,1 Mio. € auf 83,2 Mio. €. Das Ergebnis nach Steuern (EAT, Earnings after Tax) von TUI Cruises erhöhte sich deutlich um 29,6 Mio. € auf 62,7 Mio. € (Q1 2025: 33,1 Mio. €). Dieser Anstieg war vor allem auf die höhere Auslastung trotz der Kapazitätserweiterung zurückzuführen und verdeutlicht die positive Nachfrageentwicklung nach unserem Kreuzfahrtangebot.
Im Q1 2026 verzeichnete TUI Musement, unser Geschäft für Touren und Aktivitäten, ein Umsatzwachstum um 5,6 % auf 244,0 Mio. € (Q1 2025: 231,1 Mio. €) unterstützt durch das höhere Volumen in unserem B2B-Geschäft insbesondere mit Kreuzfahrtgesellschaften sowie im Geschäft mit Touren. Infolgedessen stieg das bereinigte EBIT um 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert (Q1 2025: -2,3 Mio. €) auf 0,5 Mio. €. Auf Basis konstanter Wechselkurse erhöhte sich das bereinigte EBIT um 3,9 Mio. € auf 1,6 Mio. €.
Im Q1 2026 blieb die Zahl der Gästetransfers in den Destinationen mit 5,9 Mio. weitgehend unverändert (Q1 2025: 6,0 Mio.). Darüber hinaus verkauften wir weltweit 2,3 Mio. Erlebnisse, ein Plus von 1 % (Q1 2025: 2,3 Mio.), was die anhaltende Nachfrage nach Reiseerlebnissen unterstreicht. Das vom TUI Musement-Team entwickelte differenzierte Produktportfolio bleibt ein Wettbewerbsvorteil und ein wichtiger Katalysator für profitables Wachstum. Dazu gehören die markenprägenden TUI Collection-Ausflüge, die besonders stark nachgefragt wurden. Zu den am stärksten nachgefragten Produkten im Q1 2026 gehörten die All-inclusive-Katamaran-Kreuzfahrt auf der Insel Sal auf den Kapverden sowie die Tour nach Coba und den Chichen Itza Maya-Ruinen.
Märkte + Airline GJ 26 Q1 EBIT von -115 Mio. €, +10 Mio. € gegenüber Vorjahr - profitiert von der Transformation des Geschäfts
Im Q1 2026 sank der Umsatz im Segment Märkte + Airline aufgrund von Währungseffekten um 1,0 % auf 4.131,7 Mio. € (Q1 2025: 4.172,7 Mio. €). Zu konstanten Wechselkursen lag der Umsatz auf Vorjahresniveau: Durchgesetzte verbesserte Preise wurden durch eine geringere Risikokapazität ausgeglichen. Das Segment entwickelte sich trotz des erhöhten Kostendrucks und eines herausfordernden operativen Umfelds weiterhin stabil. Die strategische Transformation des Geschäfts wird planmäßig weitergeführt, um die angestrebte Entwicklung hin zu einem integrierten globalen kuratierten Freizeitmarktplatz umzusetzen. Dies bekräftigt unsere Risk-Right-Strategie, die eine Reduktion der eigenen Risikokapazität, eine priorisierte Nutzung der verbleibenden Kapazitäten sowie Wachstum über dynamische Produkte und App-Vertrieb vorsieht. Das bereinigte EBIT verbesserte sich im Q1 2026 um 9,8 Mio. € auf -115,3 Mio. € (Q1 2025: -125,2 Mio. €), obwohl der Hurrikan auf Jamaika insbesondere in UK zu einer Belastung von 6 Mio. € führte. Ausschlaggebend waren operative Effizienzsteigerungen sowie eine insgesamt niedrigere Kostenbasis.
Die Gästezahl lag im Q1 2026 mit insgesamt 3.667 Tsd. um 1,6 % unter dem Vorjahreswert (Q1 2025: 3.727 Tsd.). Diese Entwicklung stand im Zusammenhang mit einer geringeren Risikokapazität in den Märkten, der fortgesetzten Ausrichtung auf ein diszipliniertes Kapazitätsmanagement sowie einem Wachstum der dynamischen Produkte im Rahmen der laufenden Transformation des Geschäftsbereichs. Der Absatz dynamisch paketierter Produkte, die den Kunden eine höhere Auswahl und Flexibilität bieten, stieg im Berichtsquartal um 8% auf 0,8Mio. (Q1 2025: 0,7Mio.). Bei einer weiterhin hohen operativen Effizienz stieg die Flugauslastung leicht auf 86%.
In allen Märkten bleibt die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenzielen der wichtigste Treiber des Buchungsvolumens, wobei die Kanarischen Inseln, Ägypten, das spanische Festland und Kapverden die gefragtesten Reiseziele waren. Bei den Langstreckenzielen verzeichnete Thailand das stärkste Wachstum. Mexiko und die Dominikanische Republik blieben ebenfalls wichtige Ziele.
Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
Wir verfolgen weiterhin konsequent das Ziel operativer Exzellenz und profitablen Wachstums. Unsere Prognose spiegelt das anhaltende nachhaltige Wachstum im Bereich Urlaubserlebnisse und die Transformation des Geschäftsbereichs Märkte + Airline wider. Sie berücksichtigt das aktuelle Handelsumfeld sowie die vorherrschenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten. Auf dieser Grundlage bestätigen wir die folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu konstanten Wechselkursen:
Mittelfristige Ziele
Wir verfolgen eine klare Strategie zur Beschleunigung des profitablen Wachstums, indem wir den Customer Lifetime Value maximieren und die Synergien zwischen unseren beiden Geschäftsbereichen nutzen. Unser Fokus liegt auf der Steigerung der Flexibilität und Kosteneffizienz des Unternehmens sowie der Markteinführungsgeschwindigkeit, mit dem Ziel zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen. Wir sind auf dem besten Weg, unsere folgenden, mittelfristigen Ziele zu erreichen:
Buchungsupdate Urlaubserlebnisse [7] - Positive Buchungsentwicklung mit gutem Start in das H2 unterstreicht die anhaltend starke Nachfrage
Aktuelle Buchungslage Märkte + Airline [14] - Gebuchter Umsatz stabil, Buchungen entsprechen Annahmen zu Risikokapazität
Fremdwährungen/Treibstoff
Wir verfolgen die Strategie, den Großteil unseres Treibstoff- und Fremdwährungsbedarfs für zukünftige Saisons abzusichern. Unsere Hedging-Strategie verschafft uns Kostensicherheit bei der Planung unserer Kapazitäten und Preise. Die nachstehende Tabelle zeigt den jeweiligen Anteil unserer Bedarfe an den Währungen Euro und US-Dollar sowie an Flugbenzin, der aktuell im Bereich Märkte + Airline abgesichert ist.
Update zu strategischen Entwicklungen
Die im Geschäftsbericht 2025 [15] erläuterte Strategie der TUI Group wird konsequent fortgeführt. Die Grundlagen sind gelegt, mit der Umsetzung sind wir auf Kurs. Die aktuellen Entwicklungen:
GJ26 Q1 Webcast für Investoren & Analysten
Unsere Q1 Zwischenmitteilung für das Geschäftsjahr 2026 und die dazugehörige Ergebnispräsentation finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter: www.tuigroup.com/de/investoren. Eine Telefonkonferenz und ein Audio-Webcast finden heute um 09:00 CET / 08:00 GMT statt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website.
Finanzkalender GJ26
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die TUI Group am 13. Mai 2026 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlichen wird.
Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Zwischenmitteilung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der TUI Group und der TUI AG betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen und können mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt TUI eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieser Zwischenmitteilung anzupassen.
