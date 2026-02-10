TeamViewer hat am Dienstagmorgen detaillierte Jahreszahlen vorgelegt. Nachdem der Softwarekonzern wichtige Eckdaten bereits im Vorfeld veröffentlicht hatte, gab es allerdings keine großen Überraschungen. Weil zudem der Ausblick eher vorsichtig als euphorisch ausfiel, geht es für die Aktie vorbörslich leicht abwärts.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 steigerte TeamViewer den pro-forma-Umsatz währungsbereinigt um fünf Prozent auf 767,5 Millionen Euro und traf damit die eigene Prognose punktgenau. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
