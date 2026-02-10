© Foto: Shuji Kajiyama - APSoftBank schießt zweistellig nach oben: Die Telekom-Sparte hebt den Ausblick an und weckt neue Fantasie. Dazu sorgt die Beteiligung an Arm für Rückenwind - der Konzern rückt wieder ins Anleger-Rampenlicht.Die SoftBank-Aktie erlebt einen echten Befreiungsschlag. Nach Monaten verhaltener Entwicklung zündet der japanische Technologiekonzern den Turbo - und die Anleger greifen zu. Auslöser ist ein überraschend optimistischer Ausblick ausgerechnet aus einer Sparte, die lange als wenig aufregend galt: dem Telekommunikationsgeschäft. Die Mobilfunktochter SoftBank Corp. hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr spürbar nach oben korrigiert. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis …Den vollständigen Artikel lesen
