TeamViewer hat seine Pro-forma-Prognose für 2025 erfüllt - und zeigt dabei eine Profitabilität, von der viele Software-Nebenwerte nur träumen: 44,3 % bereinigte EBITDA-Marge und ein bereinigtes EBITDA plus 8 %. Gleichzeitig sorgt der vorsichtige Ausblick für 2026 (0-3 % Umsatzwachstum währungsbereinigt) für Diskussionsstoff. Ist das die Pause vor dem nächsten Anlauf - oder ein Signal, dass der SaaS-Motor stottert? 2025 im Soll: Umsatz wächst, Marge bleibt beeindruckend Unterm Strich stehen für 2025 (Pro-forma) 767,5 Mio. EUR Umsatz (+5 % cc) und 759,7 Mio. EUR ARR (+2 % cc). Besonders stark: bereinigter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
